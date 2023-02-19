ثلوج ورزازات.. السلطات تعبئ طاقتها وبرلمانية تطالب بتكثيف الجهود

محمد منفلوطي_ هبة بريس

طالبت النائبة البرلمانية إيمان لماوي عن اقليم وارزازات، خصوص فك العزلة على دواوير إقليم ورزازات بتكثيف الجهود للوصول إلى الدواوير التي تعيش عزلة حقيقية بفعل ارتفاع منسوب الثلوج التي لم تعرفها المنطقة من ذي قبل.

وأكدت المتحدثة في تدوينة لها، أنها في اتصال مستمر مع عامل الذي أكد لها بدوره على أن جميع الوسائل و التجهيزات المتاحة معبئة و تشتغل بحزم من أجل رفع العزلة عن المناطق التي اكتسحتها الثلوج، في الوقت الذي أكدت فيه مصادر بأن عامل إقليم ورزازات بدوره محاصر بمدينة مراكش بسبب انقطاع الطريق الرابطة بين مراكش وورزازات.

كما أبرزت ذات البرلمانية أنها ربطت اتصالها بنزار البركة وزير التجهيز طالبت منه تعبئة جميع تجهيزات المديرية الجهوية للتجهيز من أجل فك عزلة الدواوير ، وبدوره أكد أن الدعم قادم من إقليم الراشيدية و كذلك من المديرية الجهوية لفاس الذي سيصل لفك العزلة عن الطرق و الدواوير .

هذا وكان مواطنون قد أطلقوا صرخات متوالية طلبا للاغاثة محذرين من شبح الانهيارات التي طالت جزءا من المباني والتجمعات السكنية التي تضم كثافة لابأس بها، مشددين على أن معظم المناطق باتت شبه محاصرة بفعل الثلوج المتساقطة والوديان المتدفقة، خاصة بمنطقة تيديلي و غسات وتارميكت.

وقد نشر نشطاء فايسبوكيون صور ومقاطع لفيديوهات توثق لتساقط الثلوج التي ألبست المناطق رداء أبيض بلغ علوها تقريبا المترين، مساهمة في شل تحركات المواطنين واغلاق أبواب منازلهم، فيما توقفت حركة السير ببعض المحاور الطرقية.

ويذكر أنه في أعقاب سوء الأحوال الجوية والتساقطات الثلجية المهمة التي تم تسجيلها على مستوى أقاليم ورزازات وزاكورة وتارودانت، أعطى الملك محمد السادس، تعليماته السامية لمختلف القطاعات المعنية، لتنسيق مجموع الوسائل التي يتعين تعبئتها وتقديم المواكبة والمساعدة الضرورية للساكنة المتضررة.

وتطبيقا لهذه التعليمات الملكية السامية، ستقدم القوات المسلحة الملكية الدعم اللوجستي، من خلال معداتها الجوية، من أجل تسريع عمليات الإمداد بالمساعدات ونقل العناصر البشرية لخدمة الساكنة المتضررة.

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