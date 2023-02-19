نشرة إنذارية: تساقطات ثلجية كثيفة مرتقبة بهذه المناطق

2023-02-19 / 13:19
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هبة بريس

أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأن تساقطات ثلجية كثيفة (من 10 إلى 20 سم) مرتقبة يوم الاثنين 20 فبراير بعدد من مناطق المملكة.

وأوضحت المديرية، في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، أن هذه التساقطات ستهم المرتفعات الجبلية التي يتجاوز علوها 1800 متر والتابعة لأقاليم الحوز وتارودانت وورزازات وتنغير، وذلك ابتداء من منتصف ليل الإثنين إلى الساعة الثانية عشرة زوالا.

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