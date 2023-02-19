نشرة إنذارية: تساقطات ثلجية كثيفة مرتقبة بهذه المناطق
هبة بريس
أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأن تساقطات ثلجية كثيفة (من 10 إلى 20 سم) مرتقبة يوم الاثنين 20 فبراير بعدد من مناطق المملكة.
وأوضحت المديرية، في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، أن هذه التساقطات ستهم المرتفعات الجبلية التي يتجاوز علوها 1800 متر والتابعة لأقاليم الحوز وتارودانت وورزازات وتنغير، وذلك ابتداء من منتصف ليل الإثنين إلى الساعة الثانية عشرة زوالا.
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10 تعليقات
اللهم اسقي عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك واحي بلدك الميت..
على جميع المواطنين بالاقاليم الجنوبية توخي الحيطة والحذر..
اللهم احفظ بلدنا وملكنا وشعبنا واراضينا..
نتمنى لهم السلامة من الكوارث الطبيعية..
اللهم اسقي عبادك الصالحين المتقين يارب العالمين..
اللهم احفظ سكان المناطق الجنوبية وارعاهم بعينك التي لا تنام..
الحمد لله على هذه النعم التي لا تعد ولا تحصى..
المرجو اخذ الحيطة والحذر..
اللهم زدنا ولا تنقصنا يارب العالمين..
الحمد لله اللهم مزيدا من التساقطات المطرية ..