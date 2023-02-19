بسبب الزلازل.. البرلمان التركي يمدد تعليق عمله حتى 28 فبراير

2023-02-19 / 12:56
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هبة بريس - وكالات

أفاد نائب رئيس كتلة حزب العدالة والتنمية في تركيا مصطفى إيليتاش بأن نواب البرلمان قرروا تمديد تعليق عمل المجلس التشريعي حتى 28 فبراير الجاري بسبب الزلازل المدمرة.

وكتب إيليتاش في تغريدة على “تويتر”: “نظرا لأن معظم النواب في منطقة الزلزال، قررت أحزاب البرلمان تمديد تعليق العمل حتى 28 فبراير الجاري”.

وتم تعليق عمل البرلمان التركي في 6 فبراير الجاري. ويقوم العديد من النواب الأتراك بتنسيق تقديم المساعدات للمتضررين في الزلزال.

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‫7 تعليقات

  6. اللهم اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات

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