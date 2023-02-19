برلماني ورئيس مقاطعة بطنجة يعتدي على صحافي

هبة بريس - مكتب طنجة

تعرض الصحفي المهني، الزميل حمزة الوهابي ، لاعتداء لفظي وجسدي من طرف البرلماني ورئيس مقاطعة بني مكادة، وذلك على هامش تغطية إعلامية لنشاط نظّمه يوم أمس السبت حزب الاستقلال بأحد الفنادق المصنفة بالمدينة.

وبحسب شهود عيان ، فبعد ملاسنات بين الطرفين توجه البرلماني ورئيس مقاطعة بني مكادة مباشرة صوب الصحافي “حمزة الوهابي” ، قبل ان يوجه له لكمة على وجهه.

من جهة أخرى، توصلت النقابة الوطنية للصحافة المغربية فرع طنجة، بتقرير مفصل حول الحادث، إذ يُتوقّع إعلان موقفها من هذا الاعتداء والتطاول على الصحافة والصحافيين خلال الساعات القادمة.

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