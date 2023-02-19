بمختلف المدن.. مواطنون يقبلون على التسوق من الأسواق الأسبوعية

هبة بريس - الرباط

سجلت مختلف الأسواق الأسبوعية، بكافة مجن ومناطق المملكة، خلال الأسابيع الأخيرة، إقبالا ملحوظ من قبل المواطنين.

وعرفت عدد من الأسواق الأسبوعية، وخاصة تلك التي تتزامن ونهاية الأسبوع “يومي السبت والأحد”، إقبالا كبيرا من المواطنين الذين أصبحوا يفضلون اقتناء الخضر والفواكه واللحوم منها.

وأقبلت فئة عريضة من المواطنين، على هاته الأسواق المذكورة، لتناسب أسعار الخضر والفواكه واللحوم المعروضة بها مع قدرتهم الشرائية وكذا لتنوع المنتوجات المعروضة وفق قولهم

هذا ويشار إلى أن عرفت أسعار معظم الخضر والفواكه والدواجن واللحوم عرفت تراجعا مهما، حيث يمني المواطنون النفس أن تستمر هذه التراجعات لتصل إلى الأسعار الاعتيادية خاصة مع اقتراب شهر رمضان الكريم.

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