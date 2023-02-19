كأس رئيس الاتحاد الدولي للتايكوندو .. المنتخب المغربي يحرز 12 ميدالية

هبة بريس - وكالات

أحرز المنتخب المغربي للتايكوندو 12 ميدالية (8 ذهبية و1 فضية و3 برونزية) خلال منافسات كأس رئيس الاتحاد الدولي عن المنطقة الإفريقية، التي أقيمت بالعاصمة المصرية يومي 17 و18 فبراير.

وتمكنت العناصر الوطنية من انتزاع المركز الأول لفئة الإناث والمركز الرابع لفئة الذكور.ونال الميداليات الذهبية الثماني كل من فاطمة الزهراء بنسعيد (وزن أقل من 46 كلغ) ورباب أوهادي (وزن أقل من 49 كلغ) وأميمة البوشتي (وزن أقل من 53 كلغ)، وندى الأعرج (وزن أقل من 57 كلغ) ومريم خولال (وزن أقل من 62 كلغ) وأميمة بومح ( وزن أقل من 73 كلغ) وفاطمة الزهراء أبو فارس (وزن أكثر من 73 كلغ) وعبد الباسط وصفي (وزن أقل من 63 كلغ).

أما الميدالية الفضية فجاءت بواسطة محمد فرحان في وزن أقل من 87 كلغ.وكانت الميداليات البرونزية الثلاث من نصيب كل من نزهة العسال في وزن أقل من 49 كلغ، وصفية صالح في وزن أقل من 67 كلغ ثم هيثم الزغوطي في وزن أقل من 74 كلغ.

واختيرت البطلة أميمة البوشتي كأحسن لاعبة في هذه المنافسة الدولية.وكانت النخبة الوطنية مؤطرة خلال هذه التظاهرة الرياضية الكبرى من طرف الأطر الوطنية عبد القادر ازروري، وعصام الشرنوبي وحكيمة مصلاحي.

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