بسبب تعليقات عن الزلزال.. السلطات التركية تعتقل العشرات

هبة بريس - وكالات

اعتقلت قوات الشرطة التركية عشرات المواطنين بسبب تعليقات نشروها على شبكات التواصل الاجتماعي تناولت الزلزال الكبير الذي ضرب بلادهم.

وأعلنت الشرطة اعتقال 78 شخصاً الأسبوع الماضي، بتهمة إشاعة الخوف والذعر من خلال «مشاركة منشورات استفزازية» على وسائل التواصل الاجتماعي حول الزلزال، وأضافت أنّ 20 منهم محتجزون بانتظار المحاكمة.

وقالت المديرية العامة للأمن في تركيا إنّها حدّدت هوية 613 شخصاً متهمين بنشر منشورات استفزازية، وإنّ الإجراءات القانونية بدأت بحق 293 شخصاً أمر الادعاء العام بإلقاء القبض على 78 منهم.

وأضافت المديرية أنّه تمّ حجب 46 موقعاً إلكترونياً لتورطها في مخططات «احتيالية» لمحاولة سرقة التبرعات الموجهة لضحايا الزلزال، كما تمّ إغلاق 15 حساباً على مواقع التواصل الاجتماعي لانتحالها صفة المؤسسات الرسمية.

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