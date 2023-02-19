تألُّق لافت لنجوم مَغاربة بالدوري الإيطالي الدرجة الأولى

2023-02-19 / 10:10
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عبد اللطيف الباز / هبة بريس

لايزال النجم المغربي عبد الحميد الصابيري حديث الساعة في الملاعب الإيطالية، حيث التألق والإبداع وتسجيل الأهداف مع فريقه سامبدوريا، بعدما سجل على حساب بولونيا مساء أمس حيت خسر الأول بهدفين لواحد .

وتواصلت الأنباء السعيدة لمدرب منتخب المغرب وليد الركراكي الذي يتابع باهتمام أداء نجوم الأسود في الدوريات الأوروبية الكبرى، بعودة اللاعب آدم ماسينا للمشاركة في المباريات.

ويستعد منتخب المغرب لمواجهتين وديتين ضد البرازيل يوم 25 مارس في طنجة ثم أمام بيرو في العاصمة الإسبانية مدريد يوم 28 من الشهر نفسه، وذلك في أول ظهور للأسود بعد إنجاز المركز الرابع في مونديال قطر 2022.

وشارك الظهير الأيسر المغربي مساء السبت ضد إنتر بعد 9 أشهر من الغياب بعد إصابته بقطع الأربطة الذي عانى منه رفقة ناديه أودينيزي، وكان سببا في غيابه عن مونديال قطر.

وكان ماسينا مكلفا برقابة البلجيكي روميلو لوكاكو، وكان موفقا للغاية رغم خسارة فريقه 1-3، في الجولة 23 من الكالتشيو.

وتألق هذا الأسبوع العديد من النجوم المغاربة في إيطاليا على غرار وليد شديرة مع ناديه باري، وسفيان أمرابط رفقة فيورنتينا بدوري المؤتمر الأوروبي.

وكان مدرب المغرب قد أكد أنه سيضم عددا من اللاعبين الجدد غير الذين شاركوا بالمونديال في المعسكرات المقبلة للأسود.

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‫9 تعليقات

  5. شكرا الناخب الوطني وليد الركراكي وأبناءه الذين شرفونا وشرفوا الكرة المغربية والعربية..

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