بنك المغرب: الدرهم ينخفض بنسبة 0,25% مقابل الأورو

هبة بريس

أفاد بنك المغرب بأن الدرهم انخفض بنسبة 0,25 في المائة مقابل الأورو وبنسبة 0,45 في المائة مقابل الدولار الأمريكي خلال الفترة الممتدة من 9 إلى 15 فبراير الجاري.

وأوضح بنك المغرب، في نشرته الأسبوعية الأخيرة، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف.

وأشار البنك المركزي إلى أن الأصول الاحتياطية الرسمية بلغت 332,1 مليار درهم بتاريخ 10 فبراير 2023، لتسجل انخفاضا بنسبة 1,2 في المائة من أسبوع لآخر، وارتفاعا بنسبة 0,8 في المائة على أساس سنوي.

وخلال هذا الأسبوع، بلغ إجمالي تدخلات بنك المغرب 80,7 مليار درهم، من بينها 34 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام بناء على طلبات عروض، و23,5 مليار درهم على شكل عمليات إعادة الشراء طويلة الأجل، 21,3 مليار درهم على شكل قروض مضمونة على المدى الطويل.

وعلى مستوى السوق الما بين بنكية، بلغ متوسط حجم التداول اليومي 4,3 مليار درهم، بينما بلغ معدل الفائدة بين البنوك خلال هذه الفترة 2,50 في المائة في المتوسط.

وضخ بنك المغرب، خلال طلب عروض بتاريخ 15 فبراير (تاريخ الاستحقاق 16 فبراير)، ما مجموعه 44,1 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام.

وعلى مستوى سوق البورصة، انخفض مؤشر “مازي” بنسبة 0,9 في المائة، ليصل أداؤه السلبي منذ مطلع السنة إلى 1,5 في المائة.

ويعكس هذا التطور الأسبوعي بالأساس انخفاض مؤشرات قطاعات “الموزعين” بنسبة 2,4 في المائة، و”البنوك” بنسبة 2,3 في المائة، و”المباني ومواد البناء” بنسبة 0,7 في المائة. في حين، ارتفع قطاعا “النفط والغاز” و”شركات التوظيف العقاري” بنسب بلغت 4,5 و1,7 في المائة على التوالي.

أما في ما يتعلق بإجمالي حجم المبادلات، فقد بلغ 444,2 مليون درهم، مقابل 9,4 مليار درهم قبل أسبوع. وعلى مستوى سوق الأسهم المركزية، بلغ متوسط الحجم اليومي 88,6 مليون درهم، بعد 106,3 مليون درهم.

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