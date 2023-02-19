لمشاركتها في الاحتجاجات.. الرئيس التونسي يمهل مسؤولة أوروبية 24 ساعة لمغادرة البلاد

هبة بريس - وكالات

طرد الرئيس التونسي، مساء أمس السبت، الامينة العامة للاتحاد الأوروبي للنقابات بعد مشاركتها في احتجاج مناهض للسلطات نظمه اتحاد الشغل.

وأعلن الرئيس قيس سعيد في بيان أن إستر لينش وهي إيرلندية، شخصية غير مرغوب فيها، وقال إنها يجب أن تغادر تونس في غضون 24 ساعة.

وأضاف أن مشاركتها في الاحتجاج والتصريحات التي أدلت بها تعد “تدخلا سافرا في الشأن التونسي”.

وأضافت الرئاسة أنه “لا مجال للسماح لأي جهة خارجية بالاعتداء على سيادة الدولة وشعبها”، وفق تعبيرها.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0