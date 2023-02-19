موجة البرد.. تفاصيل اجتماع بالداخلية لتنزيل التعليمات الملكية

2023-02-19 / 09:12
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هبة بريس

تنفيذا لتعليمات الملك محمد السادس، قصد تنسيق الجهود لتقديم المواكبة والمساعدة الضرورية للساكنة المتضررة بكافة المناطق التي تأثرت نتيجة سوء الأحوال الجوية والتساقطات الثلجية المهمة الأخيرة، تم أمس السبت 18 فبراير 2023 بوزارة الداخلية، عقد اجتماع لتنزيل الإجراءات والتدابير الكفيلة بالحد من تداعيات هذه التقلبات الجوية وتخفيف آثارها على الساكنة المحلية تطبيقا للتعليمات الملكية السامية.

وحسب مصدر مطلع، فقد التأم هذا الاجتماع بحضور الوالي الكاتب العام لوزارة الداخلية والكتاب العامين لوزارات التجهيز والماء، والصحة والحماية الاجتماعية، والفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، وممثلين عن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.

هذا ويشار إلى أن جلالته أعطى تعليماته السامية لمختلف القطاعات المعنية، لتنسيق مجموع الوسائل التي يتعين تعبئتها وتقديم المواكبة والمساعدة الضرورية للساكنة المتضررة من سوء الأحوال الجوية.

وسيهم هذا الإجراء كافة المناطق التي تأثرت نتيجة سوء الأحوال الجوية، وخاصة الدواوير التابعة لقيادات امغران وإغرم نوكدال وتلوات وأمرزكان وويسلسات وأنزال ونقوب وتازارين وتانسيفت وترناتا.

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