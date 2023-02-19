موجة البرد.. تفاصيل اجتماع بالداخلية لتنزيل التعليمات الملكية

2023-02-19 / 09:12
1
هبة بريس

تنفيذا لتعليمات الملك محمد السادس، قصد تنسيق الجهود لتقديم المواكبة والمساعدة الضرورية للساكنة المتضررة بكافة المناطق التي تأثرت نتيجة سوء الأحوال الجوية والتساقطات الثلجية المهمة الأخيرة، تم أمس السبت 18 فبراير 2023 بوزارة الداخلية، عقد اجتماع لتنزيل الإجراءات والتدابير الكفيلة بالحد من تداعيات هذه التقلبات الجوية وتخفيف آثارها على الساكنة المحلية تطبيقا للتعليمات الملكية السامية.

وحسب مصدر مطلع، فقد التأم هذا الاجتماع بحضور الوالي الكاتب العام لوزارة الداخلية والكتاب العامين لوزارات التجهيز والماء، والصحة والحماية الاجتماعية، والفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، وممثلين عن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.

هذا ويشار إلى أن جلالته أعطى تعليماته السامية لمختلف القطاعات المعنية، لتنسيق مجموع الوسائل التي يتعين تعبئتها وتقديم المواكبة والمساعدة الضرورية للساكنة المتضررة من سوء الأحوال الجوية.

وسيهم هذا الإجراء كافة المناطق التي تأثرت نتيجة سوء الأحوال الجوية، وخاصة الدواوير التابعة لقيادات امغران وإغرم نوكدال وتلوات وأمرزكان وويسلسات وأنزال ونقوب وتازارين وتانسيفت وترناتا.

ما رأيك؟
المجموع 8 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of ثلوج ورزازات.. السلطات تعبئ طاقتها وبرلمانية تطالب بتكثيف الجهود

ثلوج ورزازات.. السلطات تعبئ طاقتها وبرلمانية تطالب بتكثيف الجهود

2023-02-19 / 14:02
Photo of نشرة إنذارية: تساقطات ثلجية كثيفة مرتقبة بهذه المناطق

نشرة إنذارية: تساقطات ثلجية كثيفة مرتقبة بهذه المناطق

2023-02-19 / 13:19
Photo of برلماني ورئيس مقاطعة بطنجة يعتدي على صحافي

برلماني ورئيس مقاطعة بطنجة يعتدي على صحافي

2023-02-19 / 11:49
Photo of بمختلف المدن.. مواطنون يقبلون على التسوق من الأسواق الأسبوعية

بمختلف المدن.. مواطنون يقبلون على التسوق من الأسواق الأسبوعية

2023-02-19 / 11:28
Photo of طقس الأحد.. تساقطات مطرية وثلجية بهذه المناطق

طقس الأحد.. تساقطات مطرية وثلجية بهذه المناطق

2023-02-19 / 09:03
Photo of سلطات سطات تمنع مسيرة احتجاجية

سلطات سطات تمنع مسيرة احتجاجية

2023-02-18 / 23:22
Photo of أوامر ملكية..وصول أولى الطائرات المحملة بالمساعدات إلى مطار ورزازات

أوامر ملكية..وصول أولى الطائرات المحملة بالمساعدات إلى مطار ورزازات

2023-02-18 / 22:09
Photo of سطات…لقاء تكويني لفائدة طلبة الدكتوراه

سطات…لقاء تكويني لفائدة طلبة الدكتوراه

2023-02-18 / 21:23
Photo of بني ملال تحتضن تظاهرة دولية للقفز بالمظلات

بني ملال تحتضن تظاهرة دولية للقفز بالمظلات

2023-02-18 / 19:52
Photo of طائرات القوات المسلحة الملكية تشرع في نقل المساعدات للمتضررين من التساقطات الثلجية

طائرات القوات المسلحة الملكية تشرع في نقل المساعدات للمتضررين…

2023-02-18 / 18:33

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق