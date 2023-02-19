طقس الأحد.. تساقطات مطرية وثلجية بهذه المناطق

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الأحد، أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس بارد نسبيا بكل من مرتفعات الأطلس وجنوب المنطقة الشرقية و الجنوب الشرقي، إلى جانب تشكل كتل ضبابية فوق السهول الوسطى و كذلك جنوب البلاد.

وخلال الليلة الموالية سيلاحظ نزول أمطار متفرقة بكل من جنوب شرق البلاد وأقصى الشمال الغربي والمنطقة الشرقية، فضلا عن تساقط بعض الثلوج فوق قمم مرتفعات الأطلس الكبير و سفوحه الجنوبية الشرقية، و ذللك عند الليلة المقبلة.

كما سيلاحظ نزول أمطار أخرى ضعيفة و متفرقة بأقصى جنوب المملكة، بالإضافة إلى تسجيل هبات لرياح قوية نوعا ما بكل من منطقة طنجة والساحل المتوسطي والأطلس و الجنوب الشرقي للبلاد.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 01- و06 درجات بمرتفعات الأطلس، وما بين 03 و08 درجات بكل من الريف وجنوب المنطقة الشرقية و الجنوب الشرقي، وما بين 12 و 16 درجة بأقصى جنوب البلاد. و ستكون ما بين 09 و15 درجة فيما تبقى من ربوع المملكة.

وستبقى درجات الحرارة خلال النهار مستقرة تقريبا أو ستعرف انخفاضا طفيفا بالمقارنة مع يوم أمس.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية وعلى طول الساحل الأطلسي، وهائجا بالبوغاز

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