سلطات سطات تمنع مسيرة احتجاجية

محمد منفلوطي_ هبة بريس

قررت السلطات الاقليمية بمدينة سطات منع تنظيم المسيرة الاحتجاجية التي دعا اليها الاتحاد المحلي لنقابة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل بسطات يوم غد الاحد على الساعة الخامسة مساء، داعية المصالح الامنية المختصة بتنفيذ هذا القرار، محملة في ذات الوقت الجهات المنظمة كافة المسؤوليات المترتبة عن مخالفة هذا القرار وعن كل ما قد يمس بالنظام والامن العامين.

واستندت السلطات الاقليمية في قرارها على مقتضيات الظهير الشريف 1.02.200 الصادر في 12 من جمادى الاولى 1423 الموافق ل 23 يوليوز 2002 بتنفيذ القانون رقم 76.00 المغير والمتم بموجبه الظهير الشريف رقم 1.58.377 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 الموافق ل 15 نونبر 1958 بشان المظاهرات في الطرق العمومية سيما المادة 13 منه، على أساس تنظيم هذه المسيرة من شأنها المس بالنظام والأمن العامين.

ويذكر، أن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تحمل الحكومة مسؤولية تفاقم الأزمة الاجتماعية والغلاء المهول للأسعار، قررت تنظيم مسيرات احتجاجية إقليمية يوم الأحد 19 فبراير 2023 وإضرابا عاما في الوظيفة العمومية ومسيرة وطنية احتجاجية، تماشيا ومخرجات اجتماع المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل المجتمع يومه الأربعاء 8 فبراير 2023 بالمقر المركزي بالدار البيضاء الذي تطرق من خلاله لمستجدات الوضع الوطني المتسم أساسا بالارتفاع المهول للأسعار بشكل غير مسبوق، ناهيك عن ماسماه بانهيار القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين واتساع دائرة الفقر والفوارق الاجتماعية والمجالية على حد وصف البلاغ.

ما رأيك؟ المجموع 2 آراء 1 1