هزة أرضية جديدة بقوة 5.2 درجات تضرب تركيا

2023-02-18 / 22:47
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هبة بريس- وكالات

قال المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل إن هزة أرضية بشدة 5.2 درجات على مقياس ريختر ضربت مساء السبت ولاية كهرمان مرعش بجنوب وسط تركيا.

وأوضح المركز أن الهزة الجديدة وقعت على بعد 54 كيلومترا شمال غرب مدينة كهرمان مرعش على عمق 10 كيلومترات. ولم ترد أي تقارير عن إصابات أو أضرار.

من جهته، قدر معهد أبحاث الزلازل بجامعة البوسفور التركية قوة الهزة الأرضية الجديدة بـ5.3 درجات على سلم ريختر.

وبعد الزلزال المزدوج الذي ضرب جنوب تركيا وشمال غربي سوريا فجر يوم 6 فبراير/شباط الماضي، وكان مركزه في كهرمان مرعش أيضا، سجلت أكثر من 4 آلاف هزة ارتدادية.

وحتى الآن أوقع هذا الزلزال أكثر من 40 ألف قتيل في تركيا ونحو 6 آلاف قتيل في سوريا، ويعد أكبر كارثة من نوعها في تاريخ تركيا خلال 100 عام.

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‫11 تعليقات

  2. اللهم انت ربي لا إله إلا أنت سبحانك وأنا عبدك و أنا على عهدك ووعدك ما استطعت ابوء لك بنعمتك علي و ابوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت..

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