هزة أرضية جديدة بقوة 5.2 درجات تضرب تركيا
هبة بريس- وكالات
قال المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل إن هزة أرضية بشدة 5.2 درجات على مقياس ريختر ضربت مساء السبت ولاية كهرمان مرعش بجنوب وسط تركيا.
وأوضح المركز أن الهزة الجديدة وقعت على بعد 54 كيلومترا شمال غرب مدينة كهرمان مرعش على عمق 10 كيلومترات. ولم ترد أي تقارير عن إصابات أو أضرار.
من جهته، قدر معهد أبحاث الزلازل بجامعة البوسفور التركية قوة الهزة الأرضية الجديدة بـ5.3 درجات على سلم ريختر.
وبعد الزلزال المزدوج الذي ضرب جنوب تركيا وشمال غربي سوريا فجر يوم 6 فبراير/شباط الماضي، وكان مركزه في كهرمان مرعش أيضا، سجلت أكثر من 4 آلاف هزة ارتدادية.
وحتى الآن أوقع هذا الزلزال أكثر من 40 ألف قتيل في تركيا ونحو 6 آلاف قتيل في سوريا، ويعد أكبر كارثة من نوعها في تاريخ تركيا خلال 100 عام.
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11 تعليقات
اللهم نسألك العفو والعافية والسلامة ..
اللهم انت ربي لا إله إلا أنت سبحانك وأنا عبدك و أنا على عهدك ووعدك ما استطعت ابوء لك بنعمتك علي و ابوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت..
اللهم إنا لا نسالك رد القضاء ولكن نسالك اللطف فيه..
اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها..
يارب حفظك لإخواننا المسلمين في تركيا وسوريا وفلسطين..
لطفك يارب العالمين بعبادك ..
هناك مركز ثقل الكرة الأرضية والله اعلم..
الفساد وعقوق الوالدين وعصيان الله تعالى وراء ما يحدث في هذا العالم..
اللهم احفظنا واحفظ المسلمين اجمعين..
السلامة يارب العالمين لسكان تركيا..
اين هم الدين يقولون الزلزال مصطنع ؟