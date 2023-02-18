الأمم المتحدة تحذر من خطر الذكاء الاصطناعي على حقوق الإنسان

2023-02-18 / 22:23
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هبة بريس - وكالات

حذر المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة اليوم السبت (18 فبراير/ شباط 2023) من أن التقدم الذي تم إحرازه مؤخرا في مجال الذكاء الاصطناعي يمثل خطرا بالغا على حقوق الإنسان، داعيا إلى وضع “محاذير فعالة”.

وأعرب فولكر تورك في بيان مقتضب عن “قلقه الكبير إزاء قدرة التقدم الأخير في مجال الذكاء الاصطناعي على إلحاق الضرر”. وتابع القول بأن “كرامة الإنسان وكل حقوق الإنسان في خطر كبير”. ووجه تورك “دعوة عاجلة إلى الشركات والحكومات من أجل أن تطور سريعا محاذير فعالة”.

وأكد “نتابع هذا الملف عن كثب، سنقدم خبرتنا في مجالات محددة وسنسهر على أن يبقى بُعد حقوق الإنسان محوريا في تطور هذا الملف”.

وحضت عشرات الدول بينها الولايات المتحدة والصين هذا الأسبوع على وضع تنظيماتلتطوير الذكاء الاصطناعي واستخدامه في المجال العسكري، محذرة من “عواقب غير مرغوب فيها”. وأعرب النص الذي وقعته أكثر من ستين دولة، عن مخاوف متعلقة بـ “مسألة الانخراط البشري” إضافة إلى “انعدام الوضوح على صعيد المسؤولية” و”العواقب غير المقصودة المحتملة”.

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