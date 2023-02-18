أوامر ملكية..وصول أولى الطائرات المحملة بالمساعدات إلى مطار ورزازات

هبة بريس- متابعة

وصلت أولى الطائرات التابعة للقوات المسلحة الملكية إلى مطار ورزازات الدولي، محملة بمساعدات إنسانية لفائدة سكان المناطق المتضررة.

وتتكون المساعدة الإنسانية العاجلة، التي أمر بها الملك محمد السادس، من منتجات غذائية وأغطية، كما تشمل أيضا مواكبة اجتماعية ملائمة ورعاية طبية على مستوى القرب

وفي أعقاب سوء الأحوال الجوية والتساقطات الثلجية المهمة التي تم تسجيلها على مستوى أقاليم ورزازات وزاكورة وتارودانت، أعطى الملك محمد السادس، تعليماته السامية لمختلف القطاعات المعنية، لتنسيق مجموع الوسائل التي يتعين تعبئتها وتقديم المواكبة والمساعدة الضرورية للساكنة المتضررة.

وتطبيقا لهذه التعليمات الملكية السامية، ستقدم القوات المسلحة الملكية الدعم اللوجستي، من خلال معداتها الجوية، من أجل تسريع عمليات الإمداد بالمساعدات ونقل العناصر البشرية لخدمة الساكنة المتضررة

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0