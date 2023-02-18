شركة HONOR تُطلق هاتف HONOR X7a مع بطارية ضخمة بقوة 6000 مللي أمبير

هبة بريس – اقتصاد

أعلنت العلامة التجارية العالمية في مجال التكنولوجيا HONOR اليوم عن بدأ توّفر الهاتف الذكي الجديد HONOR X7a للبيع داخل أسواق المغرب. من خلال البطارية طويلة الأمد، مساحة التخزين القابلة للتمُدد والميزات المُحسنّة التي يتمتع بها الهاتف، يُمكن للمُستخدمين الاستمتاع بحياة أكثر ذكاءً.

ويأتي الهاتف ذو المتانة الهائلة HONOR X7a مع بطارية ضخمة وطويلة الأمد تسع 6000 مللي أمبير، وكاميرا رُباعية فائقة الوضوح بدقة 50ميجابكسل، سعة تخزين كبيرة بسعة 128 جيجابايت، إلى جانب شاشة العرض الكاملة من HONOR التي تبلغ دقتها 6.74 إنش. كل ذلك يُقدم للجمهور تجربة شاملة من حيث الأداء، التصوير، شاشة العرض، وغيرها من الميزات، كل ذلك بسعر مُناسب 1999 درهم مغربي.

بطارية مُذهلة بسعة 6000 مللي أمبير لأداء غير مسبوق

كونه مُزوّد بسعة بطارية كبيرة في جسم رشيق وأنيق، فإن هاتف HONOR X7a يُمكنه أن يوّفر 22 ساعة من بث الفيديوهات، 42 ساعة من المُكالمات الصوتية، 12 ساعة من الألعاب، 29 ساعة من الاستماع إلى أي محتوى، أو 20 ساعة من تصفح تطبيقات الفيديوهات القصيرة. تبعًا للاختبارات التي أُجريت من قِبل HONOR، تستمر بطارية هاتف HONOR X7a لمُدة 3 أياممن الاستخدام النموذجي بشحنة واحدة فقط، وهو ما يمنح المُستخدمين حرية وأريحية أكبر لاستخدام أجهزتهم دون قلق من ضعف البطارية.

وكونه مُجهز بشاحن HONOR Super Charge بقوة 22.5 واط، يُمكن لهاتف HONOR X7a أن يُشحن بسرعة هائلة، وهو ما يُعادل 10 ساعات مُتواصلة من الاستماع إلى أي محتوى عند الشحن لمُدة 30 دقيقة فقط. مع تقنيات البطارية المُبتكرة على مستوى الصناعة، يأتي هاتف HONOR X7a بطاقة أعلى وسماكة أقل، وما هو يُترجم إلى البطارية طويلة الأمد والهيكل النحيف. كما تُظهر البطارية أيضًا عُمر طويل بشكل استثنائي، حيث تحتفظ البطارية بصحتها بنسبة 80% حتى بعد 3 سنوات من الاستخدام.

علاوة على ذلك، حصل هاتف HONOR X7a على المركز الأول ضمن تصنيفات DXOMARK فيما يخص بطاريات الهواتف، وحصل على مُلصق DXOMARK Gold Battery Label تقديرًا للأداء القوي للبطارية.

شركة HONOR تؤكد على كونها علامة تجارية ذات جودة وخبرة

اُختبرت أجهزة HONOR بصرامة تحت العديد من الظروف المُختلفة، وذلك لنضمن للمُستخدمين الحصول على هواتف ذكية تستحق الثقة ويُمكن الاعتماد عليها لفترات طويلة، كما نضمن أنها تُساعدهم على إنجاز مهامهم اليومية بكفاءة، حتى بعد طول الاستخدام.

تحسين مدى قوة المتانة تحت درجات الحرارة القُصوى

من أجل تقديم أفضل تجربة مُستخدم في فئته أيًا كانت الظروف، قام فريق البحث والتطوير في شر كة HONOR بعمل مجموعة من الاختبارات القاسية، للتأكد من جاهزية الأجهزة على العمل بكل طاقتها حتى في درجات الحرارة القُصوى، بما في ذلك الطقس المُتجمد. ويتضمن ذلك، اختبار الصدمة الحرارية، والذي يتم تعريض المُنتجات خلاله إلى التناوب بين درجات الحرارة 40 درجة مئوية تحت الصفر إلى 70 درجة مئوية. وذلك من أجل اختبار متانة مُعدات الجهاز في درجات الحرارة المُختلفة وتحت ظروف اختبار شديدة.

ومن خلال نفس هذا الاختبار، قُمنا بالتأكد من قوة تحمُّل مُعدات الأجهزة في درجات الحرارة العالية والرطوبة الشديدة، حيث تضمن الأجهزة مقاومة محسنة للتآكل وأداء مثالي في بيئات تصل الرطوبة بها إلى 95٪2.

أفضل تجربة في فئته حتى بعد طول الاستخدام

أصبحت الهواتف الذكية الآن ليست مُجرد هواتف وفقط، بل وسيلة للتواصل مع الأصدقاء، مُمارسة الألعاب، مُشاهدة الأفلام، العمل، وأكثر من ذلك بكثير. ولهذه الأسباب، فإن اختيار هاتف ذكي بأداء قوي ومُستمر أضحى أمر ضروري لأي مُستخدم. ومن أجل تقديم تجربة مُعززة لتُساعد المُستخدمين في إنجاز مهامهم اليومية بكفاءة، فقد صممت HONOR هواتف ذكية بأداء فائق مهما كانت المُهمة التي توّد القيام بها.

بُناءً على نتائج الاختبارات، فقد قدّمت أجهزة HONOR استجابة فائقة فيما يخص لمس الشاشة، ولم يتأثر أداؤها بأي شكل حتى بعد لمس الشاشة 800,000 مرة3، ما يضمن للمستخدمين عدم القلق من الأداء البطئ عند اللعب مع الأصدقاء. كما أن مُستشعر بصمة الإصبع في الهواتف الذكية من HONOR أدّى أداءً عالي الكفاءة، حتى بعد اختباره تكرارًا لـ 200,000 مرة4.

لضمان استمرارية تقديم مُنتجات ذات جودة رفيعة، تواصل شركةHONOR استثمار الموارد في المكونات والنماذج الرئيسية والمصانع المخصصة، وتقوم بشكل مستقل بتطوير واستخدام المعدات والإجراءات المؤتمتة. وهذا يمكّن HONOR من تحقيق “تصنيع ذكي” وجودة عالية واتساق عبر خط إنتاجها بالكامل. تسعى HONOR جاهدة لتوفير أفضل تجربة مستخدم في فئتها للمستخدمين في جميع أنحاء العالم.

العلاقة بين شركة هونر وهواوي

كانت شركة HONOR تابعة لشركة HUAWEI في سنة 2013، في حين نشأتها وتتمتع منتجاتهم بنفس الامكانيات عالية الجودة التي تشهدها ومشهورة بها هواوي، وذلك بعد تعرض شركة هواوي للعقوبات الأمريكية وألغاء خدمات جوجل من منتجاتها، فقامت ببيع شركة هونر وانفصلت عنها لتتمتع شركة هونر بخدمات جوجل في منتجاتها، وهذا ما شاهدنه في هاتف HONOR X8 أول هاتف لهونر بالمغرب.

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