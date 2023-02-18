سطات…لقاء تكويني لفائدة طلبة الدكتوراه

2023-02-18 / 21:23
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محمد منفلوطي_ هبة بريس

في اطار الانشطة التي يقوم بها قطب الدراسات في الدكتوراه التابع لجامعة الحسن الاول بسطات،شهد رحاب مركز الابتكار يوما تكوينيا في موضوع المقتضيات القانونية والتنظيمية لقطاع التعليم العالي، أطره الدكتور حسن كياس اليوم السبت، تضمن اللقاء عدة محاور تتعلق بمستجدات القانون 01.00 المنظم للتعليم العالي، ومشروع المرسوم المتعلق بالاساتذة الباحثين،كما تضمن عرض المؤطر ملخصا للرؤية الاستراتيجية وكذا القانون الاطار باعتباره مرجعية تشريعية ملزمة في اتخاذ المقتضيات التشريعية والتنظيمية اللازمة لبلورة الاهداف الاستراتيجية لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.

وفي الحصة الثانية من هذا اللقاء التكويني بسط المحاضر مشروع القرار الوزيري حول الضوابط اابيداغوجية والعلمية الوطنية لسلك الدكتوراه،علاوة على عرض مختصر حول مضامين جلسات المقاربة التشاركية التي نهجها وزير القطاع على الصعيد الوطني، بعد تقديم العروض ، تم فتح باب التفاعل مع المؤطر،والاستماع الى اسئلة الحضور،والاجابة عنها.

وقد خلص اللقاء الى اقتناع الطلبة الباحثين بضرورة تجويد البحث الجامعي ،وانجاز اطروحات رفيعة المستوى، تماشيا مع المخطط الاجرائي الذي تعمل الادارة المركزية على تنزيله وتفعيل مضامينه.

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