الجزائر وجنوب افريقيا تقودان مساعي خبيثة للزج بمرتزقة البوليساريو في منصب بمنظمة الاتحاد الافريقي

2023-02-18 / 21:21
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هبة بريس - الرباط

تحاول كل من الجزائر وجنوب افريقيا ، المناورة داخل أروقة منظمة الاتحاد الافريقي عبر الزج بالجبهة الانفصالية ( البوليساريو) لتقلد منصب داخل المنظمة القارية .

وتحدثت مصادر داخل منظمة الاتحاد الافريقي عن مساعي الجزائر ومعها جنوب افريقيا لترشيح ممثل جمهورية الوهم لتولي منصب النائب الاول للرئيس الدوري للاتحاد الافريقي، الأمر الذي لقي معارضة شديدة من قبل أغلبية الدول الافريقية .

وبمساعي الجزائر وجنوب افريقيا الخبيثة ، تخوفت مصادر داخل الاتحاد الافريقي من أن تتجه المنظمة نحو الانقسام الذي لايخدم بتاتا مصالح القارة السمراء، كما أن تمثيلية عضو لاوجود له سوى في مخيلة كابرانات الجزائر ومعها جنوب افريقيا سيضعف موقع منظمة الاتحاد الافريقي وحضورها الدولي .

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‫8 تعليقات

  1. كان على المغرب و الدول المؤيدة له ان يفقوا ضد الجزائر و جنوب افريقيا حين طرد ممثلة اسرائيل من داخل قاعة الاجتماع..

  2. مرتزقة مختلطة الأجناس بوليزبال إلى مزبلة التاريخ،انتم ومن صنعوكم الكبرانات العجزة

  3. ولما لا جمهورية القبائل التي تتوفر فيها كل مقومات الدولة .. وتطالب بالاستقلال .. فلنكن لجانبها ..

  4. ماذا تتمنى لهذا النظام العسكري الدكتاتوري البوخروبي سوى فتنة التسعينات، اللهم شتت شملهم عاجلا وليس آجلا، شرقريحة الخبيث وطبون الخبيث تاجر الكوكايين السكير وباقي الكابرانات العجزة المجرمين لم يسلم منهم حتى الشعب الجزاءري من ذوي جلدتهم حيث قتل وشرد أكثر من ٢٠٠٠٠٠جزاءري بدون رحمة ولا شفقة من قبل النظام الدكتاتوري البوخروبي، فكيف للمغرب أن يسلم من شر كابرانات فرنسا المجوس الخبثاء. أللهم أهلك الظالمين بالظالمين وجنب بلدي شر هذه العصابة المجرمة.

  7. نعلت الله عليكم ياكذابين.لماذا لا تقولو ان الجزائر و جنوب افريقيا طردو الصهاينة من الاتحاد الأفريقي. تدفعون على الصهاينة لأنهم من جلدتكم يا ايها المنافقون.

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  8. مادام ان الصحراء الغربية عضو كامل الحقوق في منظمة الاتحاد الافريقي فمن حقها الترشح لجميع المناصب

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