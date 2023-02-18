الجزائر وجنوب افريقيا تقودان مساعي خبيثة للزج بمرتزقة البوليساريو في منصب بمنظمة الاتحاد الافريقي

2023-02-18 / 21:21
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هبة بريس - الرباط

تحاول كل من الجزائر وجنوب افريقيا ، المناورة داخل أروقة منظمة الاتحاد الافريقي عبر الزج بالجبهة الانفصالية ( البوليساريو) لتقلد منصب داخل المنظمة القارية .

وتحدثت مصادر داخل منظمة الاتحاد الافريقي عن مساعي الجزائر ومعها جنوب افريقيا لترشيح ممثل جمهورية الوهم لتولي منصب النائب الاول للرئيس الدوري للاتحاد الافريقي، الأمر الذي لقي معارضة شديدة من قبل أغلبية الدول الافريقية .

وبمساعي الجزائر وجنوب افريقيا الخبيثة ، تخوفت مصادر داخل الاتحاد الافريقي من أن تتجه المنظمة نحو الانقسام الذي لايخدم بتاتا مصالح القارة السمراء، كما أن تمثيلية عضو لاوجود له سوى في مخيلة كابرانات الجزائر ومعها جنوب افريقيا سيضعف موقع منظمة الاتحاد الافريقي وحضورها الدولي .

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