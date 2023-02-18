أخنوش : المغرب حاضر بقوة في منظمة الاتحاد الإفريقي

هبة بريس -

أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، الذي يمثل صاحب الجلالة الملك محمد السادس في القمة العادية ال36 للاتحاد الإفريقي، اليوم السبت بأديس أبابا، أن المغرب يحظى بمكانة كبيرة في الاتحاد الإفريقي، وحاضر بقوة في هذه المنظمة الإفريقية.

وأبرز السيد أخنوش، في تصريح للصحافة، أن المغرب حاضر بقوة في المنظمة الإفريقية، كما تساند المملكة العديد من التقارير التي قدمها رؤساء دول إفريقية خلال هذه القمة.

وقال رئيس الحكومة إنه تشرف بتمثيل جلالة الملك في القمة ال36 للاتحاد الإفريقي، مجددا التأكيد على أن المغرب يتمتع بمكانة كبيرة داخل المنظمة الإفريقية، مبرزا في هذا السياق الجهود الكبيرة التي تبذلها الدبلوماسية المغربية.

وأضاف أنه تشرف، أيضا، بتمثيل جلالة الملك في المؤتمر الثاني لرؤساء دول وحكومات لجنة المناخ لمنطقة الساحل الذي نظم بمقر الاتحاد الإفريقي على هامش قمة الاتحاد، مبرزا الرسالة الملكية الموجهة إلى هذا المؤتمر المهم والتوجيهات السامية لجلالة الملك بشأن الاتفاقات التي تم التوصل إليها في مراكش سنة 2016.

يذكر أن المؤتمر الثاني لرؤساء دول وحكومات لجنة المناخ لمنطقة الساحل قد أشاد بالدور الرائد الذي يضطلع به صاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل إفريقيا قوية وصامدة، ولا سيما من خلال التعاون الطموح بين بلدان الجنوب.

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