الصورة تعبيرية

انتـ..ـحار شخص وسط مركز تسوق يحدث هلعا كبير بين الناس في باريس

2023-02-18 / 20:32
0
هبة بريس - وكالات

قال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، السبت، إن هناك عملية للشرطة تجري في منطقة “لاديفونس” التجارية بالعاصمة باريس.

وذكر دارمانان، على حسابه الرسمي في تويتر: “تجري عملية للشرطة في لاديفانس. طلبت من مدير الشرطة الذهاب إلى هناك”.

من جهتها، ذكرت صفحة الشرطة الفرنسية على تويتر: “الشرطة في لاديفونس وتقوم بتأمين مكان الحادث.. نطلب من الجمهور تجنب المنطقة”.

وأظهر مقطع فيديو منتشر على تويتر، وبثته وسائل إعلام فرنسية، هلعا كبيرا بين الناس في مركز للتسوق

وتبين فيما بعد أن الأمر لا يتعلق بإطلاق النار، بل برجل أقدم على الانتحار بعدما رمى نفسه من بناية في “لا ديفونس”. ونفت الشرطة الفرنسية الإشاعات حول “عمل إرهابي”.

من جهته، قال موقع “بي إف إم تيفي” الفرنسي: “على عكس التقارير المنتشرة، لا يوجد إطلاق نار”.

وأضاف: “حسب مصدر أمني، فقد قفز رجل من طابق مرتفع وتسبب سقوطه في إحداث ضجيج كبير”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of هزة أرضية جديدة بقوة 5.2 درجات تضرب تركيا

هزة أرضية جديدة بقوة 5.2 درجات تضرب تركيا

2023-02-18 / 22:47
Photo of الأمم المتحدة تحذر من خطر الذكاء الاصطناعي على حقوق الإنسان

الأمم المتحدة تحذر من خطر الذكاء الاصطناعي على حقوق…

2023-02-18 / 22:23
Photo of سقط في مياه اليابان ..كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا عابرا للقارات

سقط في مياه اليابان ..كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا…

2023-02-18 / 19:25
Photo of بلجيكا ..العثور على جثة مغربية بعد أسابيع من سقوطها في نهر ببروكسيل

بلجيكا ..العثور على جثة مغربية بعد أسابيع من سقوطها…

2023-02-18 / 18:13
Photo of زلزال تركيا.. الوفيات في صفوف الجالية المغربية ترتفع إلى 19

زلزال تركيا.. الوفيات في صفوف الجالية المغربية ترتفع إلى…

2023-02-18 / 17:59
Photo of هجوم سيبراني يستهدف قسما هاما في “FBI

هجوم سيبراني يستهدف قسما هاما في “FBI

2023-02-18 / 16:52
Photo of حرق مسلمين حتى الموت في الهند بسبب “الأبقار المقدسة”

حرق مسلمين حتى الموت في الهند بسبب “الأبقار المقدسة”

2023-02-18 / 16:23
Photo of آلاف العمال في تونس يشاركون في وقفات احتجاجية

آلاف العمال في تونس يشاركون في وقفات احتجاجية

2023-02-18 / 13:36
Photo of مأساة هجرة في بلغاريا”.. العثور على شاحنة بها 18 جثة لمهاجرين

مأساة هجرة في بلغاريا”.. العثور على شاحنة بها 18…

2023-02-18 / 11:54
Photo of 296 ساعة.. إنقاذ 3 أشخاص من تحت أنقاض بتركيا

296 ساعة.. إنقاذ 3 أشخاص من تحت أنقاض بتركيا

2023-02-18 / 10:37

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق