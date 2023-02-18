بني ملال تحتضن تظاهرة دولية للقفز بالمظلات

محمد منفلوطي_ هبة بريس

بمشاركة مايزيد عن ثلاثين مظليا مغربيا وأجنبيا، وبهدف تشجيع ممارسة رياضة القفز بالمظلات، وتحت شعار ” الترفيه الجوي في خدمة سياحة المغامرات بجهة بني ملال خنيفرة”، أعطى والي الجهة “خطيب الهبيل” اليوم السبت انطلاقة فعاليات البطولة الدولية للقفز بالمظلات التي ينظمها المجلس الجهوي للسياحة على مدى ثلاثة أيام، بشراكة مع المكتب الوطني المغربي للسياحة ومجلس الجهة.

التظاهرة الرياضية العالمية حسب منظميها، هي فرصة تتيح للمشاركين الاستمتاع بجمالية المنطقة وتساهم في التعريف بمطار بني ملال كوجهة دولية صنفت مؤخرا من ضمن أفضل 20 موقعا عالميا للقفز بالمظلات وهو المطار الذي يمتد على مساحة 113 هكتارا، بمدرج يبلغ طوله 1200 متر وعرض 10 أمتار، وموقف شاسع للسيارات، جعل منه منصة عالمية ونقطة جذب لعشاق هذه الرياضة.

وحسب المنظمين، فإن الهدف من هذه التظاهرة الرياضية العالمية، هو التعريف بالمنطقة أولا والتي عرفت قفزة نوعية متميزة في عهد والي الجهة خطيب لهبيل القادم من مدينة سطات كعامل سابق بها والذي ترك بصمات قوية هناك، كما تهدف التظاهرة أيضا إلى تشجيع هذا النوع من الرياضة كآلية تعزز تبادل الخبرات والثقافات بين المشاركين، وفرصة سانحة لاكتشاف سحر المنطقة ومؤهلاتها السياحية ومناظرها الخلابة.

التظاهرة عرفت مشاركة فرق وطنية من بني ملال والقوات المسلحة الملكية،وفريق نادي تارودانت، وفريق نادي PACMA ذكور، والمنتخب الفرنسي، وفريق الأطلس التابع للقوات الجوية الملكية بمراكش.

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