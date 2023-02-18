بني ملال تحتضن تظاهرة دولية للقفز بالمظلات

2023-02-18 / 19:52
0

محمد منفلوطي_ هبة بريس

بمشاركة مايزيد عن ثلاثين مظليا مغربيا وأجنبيا، وبهدف تشجيع ممارسة رياضة القفز بالمظلات، وتحت شعار ” الترفيه الجوي في خدمة سياحة المغامرات بجهة بني ملال خنيفرة”، أعطى والي الجهة “خطيب الهبيل” اليوم السبت انطلاقة فعاليات البطولة الدولية للقفز بالمظلات التي ينظمها المجلس الجهوي للسياحة على مدى ثلاثة أيام، بشراكة مع المكتب الوطني المغربي للسياحة ومجلس الجهة.

التظاهرة الرياضية العالمية حسب منظميها، هي فرصة تتيح للمشاركين الاستمتاع بجمالية المنطقة وتساهم في التعريف بمطار بني ملال كوجهة دولية صنفت مؤخرا من ضمن أفضل 20 موقعا عالميا للقفز بالمظلات وهو المطار الذي يمتد على مساحة 113 هكتارا، بمدرج يبلغ طوله 1200 متر وعرض 10 أمتار، وموقف شاسع للسيارات، جعل منه منصة عالمية ونقطة جذب لعشاق هذه الرياضة.

وحسب المنظمين، فإن الهدف من هذه التظاهرة الرياضية العالمية، هو التعريف بالمنطقة أولا والتي عرفت قفزة نوعية متميزة في عهد والي الجهة خطيب لهبيل القادم من مدينة سطات كعامل سابق بها والذي ترك بصمات قوية هناك، كما تهدف التظاهرة أيضا إلى تشجيع هذا النوع من الرياضة كآلية تعزز تبادل الخبرات والثقافات بين المشاركين، وفرصة سانحة لاكتشاف سحر المنطقة ومؤهلاتها السياحية ومناظرها الخلابة.

التظاهرة عرفت مشاركة فرق وطنية من بني ملال والقوات المسلحة الملكية،وفريق نادي تارودانت، وفريق نادي PACMA ذكور، والمنتخب الفرنسي، وفريق الأطلس التابع للقوات الجوية الملكية بمراكش.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of طائرات القوات المسلحة الملكية تشرع في نقل المساعدات للمتضررين من التساقطات الثلجية

طائرات القوات المسلحة الملكية تشرع في نقل المساعدات للمتضررين…

2023-02-18 / 18:33
Photo of الثلوج تُلبس ورزازات الرداء الأبيض وتُعيق تحركات ساكنتها

الثلوج تُلبس ورزازات الرداء الأبيض وتُعيق تحركات ساكنتها

2023-02-18 / 18:25
Photo of عامل الحاجب ورئيس الجماعة يواصلان الرفع من جودة الخدمات وجلب الاستثمارات

عامل الحاجب ورئيس الجماعة يواصلان الرفع من جودة الخدمات…

2023-02-18 / 15:40
Photo of بينهم سوريون وهنديين ..سلطات المضيق الفنيدق تنقذ 8 أشخاص بعد جنوح سفينة بميناء مارينا سمير

بينهم سوريون وهنديين ..سلطات المضيق الفنيدق تنقذ 8 أشخاص…

2023-02-18 / 14:52
Photo of الحبس النافذ لمتورطين في فضيحة “ترميم منازل آيلة للسقوط بمكناس”

الحبس النافذ لمتورطين في فضيحة “ترميم منازل آيلة للسقوط…

2023-02-18 / 12:30
Photo of طقس السبت.. نزول أمطار ضعيفة مصحوبة بتساقطات ثلجية

طقس السبت.. نزول أمطار ضعيفة مصحوبة بتساقطات ثلجية

2023-02-18 / 09:08
Photo of الملقب ب “العيل” في قبضة الدرك بجماعة سعادة نواحي مراكش

الملقب ب “العيل” في قبضة الدرك بجماعة سعادة نواحي…

2023-02-17 / 23:48
Photo of المغرب يتوج بجائزة أحسن بلد جذاب في العالم

المغرب يتوج بجائزة أحسن بلد جذاب في العالم

2023-02-17 / 21:00
Photo of ظهر في فيديو يعرض ضحية للسرقة بالعنف.. أمن البيضاء يوقف شخصا

ظهر في فيديو يعرض ضحية للسرقة بالعنف.. أمن البيضاء…

2023-02-17 / 20:23
Photo of السلطات تفرض على الباعة إشهار أثمنة السلع.. ومواطنون ينوهون بالإجراء

السلطات تفرض على الباعة إشهار أثمنة السلع.. ومواطنون ينوهون…

2023-02-17 / 19:17

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق