الرجاء الرياضي يعود بفوز كبير من تنزانيا أمام سيمبا في دوري أبطال أفريقيا

هبة بريس - القسم الرياضي

حقق الرجاء الرياضي فوزا ثمينا أمام سيمبا التنزاني بثلاثة أهداف دون رد في ملعب دار السلام بتانزانيا مساء اليوم السبت برسم الجولة الثانية من دور مجموعات عصبة الأبطال الإفريقية.

وأنهى نادي الرجاء الرياضي الشوط الأول لصالحه بهدف لصفر سجله المهاجم حمزة خابا ، كما أن الحكم الكاميروني نغاوا حرم الرجاء من ضربة جزاء صحيحة.

ونجح نادي الرجاء الرياضي في الحفاظ على نظافة شباكه خلال الشوط الثاني رغم الضغط الذي فرضه الفريق التانزاني، ورغم أخطاء الحكم الكاميروني بعد حرمانه مرة ثانية الرجاء من ضربة جزاء صحيحة، عززت الرجاء تقدمها في النتيجة بهدف ثان في الدقيقة 82 بواسطة المهاجم بنجديدة، وأضاف إسماعيل بلمقدم الهدف الثالث في الدقيقة 86 عن طريق ضربة جزاء .

و يعتبر هذا الفوز هو الثاني تواليا لنادي الرجاء الرياضي في دوري مجموعات عصبة الأبطال الإفريقية، ولتتصدر بذلك القلعة الخضراء مجموعتها بجدارة.

وسيواجه الرجاء الرياضي في الجولة الثالثة فريق حوريا كوناكري الغيني المتعادل خارج ميدانه أمام فريق فيبرس أوغندي.

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