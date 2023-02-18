سقط في مياه اليابان ..كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا عابرا للقارات

قالت الحكومة اليابانية إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا عابرا للقارات.

وأكدت وزارة الدفاع اليابانية إنه أطلق اليوم السبت، وحلق لمدة 66 دقيقة وسقط في بحر اليابان.

يأتي ذلك بعد أن أظهرت بيونغ يانغ قوتها العسكرية الهائلة، في استعراض تضمن أكثر من 12 صاروخاً باليستياً عابراً للقارات.

ويوم الجمعة، هددت كوريا الشمالية بإطلاق العنان لرد انتقامي “قوي غير مسبوق”، على أي مناورات عسكرية بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.

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