لحراسة البوليساريو..الجزائر تستكمل بناء مطار تندوف وتحوله لقاعدة “حربية”

2023-02-18 / 19:15
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هبة بريس - الرباط

أظهرت صور أقمار صناعية استكمال العسكر الجزائري لبناء مطار تندوف وتحويله إلى قاعدة عسكرية جوية رئيسية ، كما لو كان الأمر استعدادا لحرب قادمة .

وبحسب صور التقطت من الأقمار الصناعية، فقد عمل عسكر المرادية على توسيع مدرجي المطار من أجل استيعاب الطائرات الحربية الجزائرية، وتحويله الى قاعدة عسكرية لحراسة البوليساريو المتواجدة منذ سنوات في تندوف القريبة من الحدود المغربية.

ولايخفي النظام الجزائري في مناسبات عديدة عداءه للمغرب ، حيث لايتوانى مسؤولي هذا البلد في وصف المملكة بالعدو الكلاسيكي ، بالرغم من أن الرباط لم ترد يوما على هذه الادعاءات والتزمت الصمت الدبلوماسي.

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‫2 تعليقات

  2. صار المغرب التزم الصمت ولم ترد ٠٠ومن وصف الجزائر بالبلد العدو ٠٠عيشة الصغايرة واللا ممثل الديبلوماسية المغربية في قنصلية وهران الطاهر احرضان ٠٠يعني لابد ان نذكركم بافعالكم

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