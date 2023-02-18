الثلوج تُلبس ورزازات الرداء الأبيض وتُعيق تحركات ساكنتها

محمد منفلوطي_ هبة بريس

بعد طول انتظار، جادت السماء بقدرة القدير ثلوجا وبردا أكست الجبال والهضاب والمباني رداء أبيض، في مدينة ومنطقة لم تعتد أصلا على ذلك حتى إن بناياتها لم تصمم لمواجهة الثلوج..

هنا بمدينة وارزازات والمناطق المحيطة بها، هنا أثلجت الثلوج القلوب الدافئة أملا في موسم فلاحي مزدهر، هنا انتعشت الأرواح بعد أن ضاقت الأرض بأصحابها عطشا وشح مياه، لكنه في المقابل، أدت هذه الثلوج المتساقطة، إلى فرض نوع من الحصار على تحركات الساكنة التي تعاني هشاشة البنيات التحتية وقلة ذات اليد في زمن غلاء الأسعار، حتى إن أصوات لمواطنين ومواطنات خرجت تستغيث المنتخبين والمسؤولين والسلطات الاقليمية بالتدخل لفك الحصار.



قصبة تاوريرت…نموذج من نماذج شتى

أطلق مواطنون صرخات متوالية طلبا للاغاثة محذرين من شبح الانهيارات التي طالت جزءا من المباني والتجمعات السكنية التي تضم كثافة لابأس بها، مشددين على أن معظم المناطق باتت شبه محاصرة بفعل الثلوج المتساقطة والوديان المتدفقة، خاصة بمنطقة تيديلي و غسات وتارميكت.

وقد نشر نشطاء فايسبوكيون صور ومقاطع لفيديوهات توثق لتساقط الثلوج التي ألبست المناطق رداء أبيض بلغ علوها تقريبا المترين، مساهمة في شل تحركات المواطنين واغلاق أبواب منازلهم، فيما توقفت حركة السير ببعض المحاور الطرقية.



ظروف مناخية قاسية ومؤن في طريق النفاذ

وأكد العديد من المواطنين في تصريحات على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الظروف المناخية القاسية ساهمت في توقف حركة السير ببعض المناطق، مما جعل المؤن من مأكل ومشرب وملبس تعرف خصاصا حادا، مناشدين السلطات الاقليمية والهيئات المنتخبة وجمعيات المجتمع المدني بالتدخل لفك العزلة عن الدواوير وإزاحة الثلوج على المنازل وفوق الأسطح الأيلة للسقوط لأن بنايات المنطقة غير معدة أصلا لمواجهة التساقطات الثلجية.

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