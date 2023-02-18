بلجيكا ..العثور على جثة مغربية بعد أسابيع من سقوطها في نهر ببروكسيل

2023-02-18 / 18:13
0
هبة بريس - متابعة

عثرت السلطات البلجيكية، على جثة شابة من أصول مغربية ، في قناة للمياه ضواحي العاصمة بروكسيل .

وبحسب مصادر اعلامية بلجيكية، فقد تم العثور على جثة الشابة المغربية بعد مرور أيام من اختفائها ، اثر سقوطها في قناة للمياه تخترق العاصمة البلجيكية بروكسيل .

وسخرت السلطات البلجيكية ، فرقا للغواصين قاموا بتمشيط المنطقة، لعدة ايام، قبل ان تظهر جثة الشابة البالغة من العمر 25 سنة اول امس الخميس 16 فبراير.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of سقط في مياه اليابان ..كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا عابرا للقارات

سقط في مياه اليابان ..كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا…

2023-02-18 / 19:25
Photo of زلزال تركيا.. الوفيات في صفوف الجالية المغربية ترتفع إلى 19

زلزال تركيا.. الوفيات في صفوف الجالية المغربية ترتفع إلى…

2023-02-18 / 17:59
Photo of هجوم سيبراني يستهدف قسما هاما في “FBI

هجوم سيبراني يستهدف قسما هاما في “FBI

2023-02-18 / 16:52
Photo of حرق مسلمين حتى الموت في الهند بسبب “الأبقار المقدسة”

حرق مسلمين حتى الموت في الهند بسبب “الأبقار المقدسة”

2023-02-18 / 16:23
Photo of آلاف العمال في تونس يشاركون في وقفات احتجاجية

آلاف العمال في تونس يشاركون في وقفات احتجاجية

2023-02-18 / 13:36
Photo of مأساة هجرة في بلغاريا”.. العثور على شاحنة بها 18 جثة لمهاجرين

مأساة هجرة في بلغاريا”.. العثور على شاحنة بها 18…

2023-02-18 / 11:54
Photo of 296 ساعة.. إنقاذ 3 أشخاص من تحت أنقاض بتركيا

296 ساعة.. إنقاذ 3 أشخاص من تحت أنقاض بتركيا

2023-02-18 / 10:37
Photo of السجن 30 عاما لجزائري صدم بسيارته ستة عسكريين في فرنسا

السجن 30 عاما لجزائري صدم بسيارته ستة عسكريين في…

2023-02-18 / 10:23
Photo of إطلاق نار بولاية امريكية.. رجل يق_تل 6 أشخاص بينهم زوجته السابقة

إطلاق نار بولاية امريكية.. رجل يق_تل 6 أشخاص بينهم…

2023-02-18 / 09:45
Photo of حدث في مثل هذا اليوم (18 فبراير)

حدث في مثل هذا اليوم (18 فبراير)

2023-02-18 / 09:45

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق