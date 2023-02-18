بلجيكا ..العثور على جثة مغربية بعد أسابيع من سقوطها في نهر ببروكسيل

هبة بريس - متابعة

عثرت السلطات البلجيكية، على جثة شابة من أصول مغربية ، في قناة للمياه ضواحي العاصمة بروكسيل .

وبحسب مصادر اعلامية بلجيكية، فقد تم العثور على جثة الشابة المغربية بعد مرور أيام من اختفائها ، اثر سقوطها في قناة للمياه تخترق العاصمة البلجيكية بروكسيل .

وسخرت السلطات البلجيكية ، فرقا للغواصين قاموا بتمشيط المنطقة، لعدة ايام، قبل ان تظهر جثة الشابة البالغة من العمر 25 سنة اول امس الخميس 16 فبراير.

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