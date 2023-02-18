زلزال تركيا.. الوفيات في صفوف الجالية المغربية ترتفع إلى 19

2023-02-18 / 17:59
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هبة بريس - الرباط

أعلنت سفارة المملكة المغربية بأنقرة عن ارتفاع حصيلة الوفيات في صفوف أفراد الجالية المغربية بتركيا، ‏جراء الزلزال العنيف الذي ضرب جنوب البلاد الاثنين 06 فبراير، إلى 19 حالة.

كما أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، اليوم السبت 18 فبراير، عن ارتفاع عدد وفيات الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب البلاد إلى 40 ألفا و642 شخصا.

وأشارت الهيئة، في بيان لها، إلى إجلاء 216 ألفا و347 شخصا من المناطق المتضررة من الزلزال.

ولفتت إلى وقوع 4323 هزة ارتدادية عقب الزلزال المزدوج الذي ضرب و

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