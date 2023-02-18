مأساة …العثور على ج_ثة طفل مغربي متفحمة بايطاليا

2023-02-18 / 17:12
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عبد اللطيف الباز / هبة بريس

اهتزت الجالية المغربية بإيطاليا على انتشار خبر العثور على جثة قاصر مغربي يبلغ من العمر 16 سنة، في بلدة ميرو على بعد حوالي 35 كيلومترا من محافظة “مِيسينا” بجزيرة صقلية .

وحلّت بمكان الحادث السلطات الإيطالية ، والتي أشرفت على حيثيات الواقعة وحرّرت محضر معاينة.

وأفادت مصادر جيدة الإطلاع، بأن المعاينة الأولية التي أجرتها الشرطة العلمية، وتحليل جثة القاصر ( أ. س) التي عثر عليها ملقاة قرب موقف للسيارة، لم يظهر عليها أي أثر للعنف.

وأضاف المصدر ذاته أنه عثر في محيط المكان على قنينة تحتوي سائلا قابلا للاشتعال يرجح أنه أدى إلى احتراق جثة القاصر .

نُقلت جثة الهالك إلى مستودع الأموات فيما تم فتح تحقيق أولي للوقوف على ظروف وملابسات الحادث، وما إذا كانت وفاته عادية أو لها علاقة بجريمة قتل، في انتظار تحديد ما ستسفر عنه الأبحاث العلمية بناء على تعليمات المدعي العام .

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‫10 تعليقات

  7. لماذا إيطاليا مرة أخرى شيء غير عاد حوالي أسبوعين سمعت أكثر من حالة قتل مغربية في ايطاليا لماذا

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