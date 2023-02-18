بعد إخراج مندوبتها من قمة الاتحاد الأفريقي..إسرائيل تشن هجوما لاذعا على الجزائر وجنوب أفريقيا

2023-02-18 / 15:47
1
هبة بريس _ الرباط

ندّدت إسرائيل، السبت، بإخراج مبعوثتها، من قمة الاتحاد الإفريقي المنعقدة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، متّهمة إيران، عدوها اللدود، بتدبير هذه الخطوة، بمساعدة الجزائر ، وجنوب إفريقيا.

ويظهر مقطع فيديو يجري تداوله على الشبكات الاجتماعية حراسا يرافقون نائبة الشؤون الإفريقية في وزارة الخارجية الإسرائيلية شارون بار-لي، خارج قمة الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا.

ووصف ناطقٌ باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية، الحادث بأنه “خطير” مشيرا إلى أن بار-لي “مراقبة معتمدة تحمل بطاقة دخول”.

وأضاف “من المحزن رؤية الاتحاد الإفريقي رهينة عدد صغير من الدول المتطرفة مثل الجزائر وجنوب إفريقيا التي تحركها الكراهية وتتحكّم بها إيران”.

وتابع الناطق أنه ينبغي للدول الإفريقية “معارضة هذه الأعمال التي تضر بالاتحاد الإفريقي والقارة بكاملها”.

ما رأيك؟
المجموع 14 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الجزائر وجنوب افريقيا تقودان مساعي خبيثة للزج بمرتزقة البوليساريو في منصب بمنظمة الاتحاد الافريقي

الجزائر وجنوب افريقيا تقودان مساعي خبيثة للزج بمرتزقة البوليساريو…

2023-02-18 / 21:21
Photo of أخنوش : المغرب حاضر بقوة في منظمة الاتحاد الإفريقي

أخنوش : المغرب حاضر بقوة في منظمة الاتحاد الإفريقي

2023-02-18 / 20:50
Photo of بعد واقعة قمة الاتحاد الافريقي ..اسرائيل تتهم الجزائر وجنوب افريقيا بالتطرف

بعد واقعة قمة الاتحاد الافريقي ..اسرائيل تتهم الجزائر وجنوب…

2023-02-18 / 20:11
Photo of لحراسة البوليساريو..الجزائر تستكمل بناء مطار تندوف وتحوله لقاعدة “حربية”

لحراسة البوليساريو..الجزائر تستكمل بناء مطار تندوف وتحوله لقاعدة “حربية”

2023-02-18 / 19:15
Photo of قمة الاتحاد الافريقي: بوريطة يجدد التزام المغرب بالاستخدام السلمي للطاقة النووية خدمة للتنمية بافريقيا

قمة الاتحاد الافريقي: بوريطة يجدد التزام المغرب بالاستخدام السلمي…

2023-02-18 / 19:03
Photo of اتحاد جزر القمر يتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الافريقي

اتحاد جزر القمر يتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الافريقي

2023-02-18 / 14:57
Photo of قرار البرلمان الأوروبي الاخير ….. “سياسي صرف” و ” ابتزاز للمغرب”

قرار البرلمان الأوروبي الاخير ….. “سياسي صرف” و ”…

2023-02-18 / 14:14
Photo of الاتحاد الإفريقي يدعم ترشيحات المغرب في المنظومة الدولية

الاتحاد الإفريقي يدعم ترشيحات المغرب في المنظومة الدولية

2023-02-18 / 13:47
Photo of أديس أبابا..انطلاق أشغال الدورة 36 لقمة الاتحاد الإفريقي بمشاركة المغرب

أديس أبابا..انطلاق أشغال الدورة 36 لقمة الاتحاد الإفريقي بمشاركة…

2023-02-18 / 11:24
Photo of “البوليساريو”..مطالب بمحاكمة المتورطين بـ”التعذيب والاغتصاب”

“البوليساريو”..مطالب بمحاكمة المتورطين بـ”التعذيب والاغتصاب”

2023-02-18 / 11:18

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق