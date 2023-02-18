عامل الحاجب يواصل الرفع من جودة الخدمات و جلب استثمارات

ع محياوي _ هبة بريس

يؤكد التفوق أن المشي على جسر التجديد والمثابرة يتطلب دوما الجدية في العمل ورؤية رشيدة تحمل معها التغيير الإيجابي، ولعلها ذات الرؤية التي رسمت خارطة العمل لجماعة الحاجب وللولاية الثالثة لرئيسها وبرلمانيها عن الإقليم في نفس الوقت هي العمل الجاد وبتنسيق مع عامل إقليم الحاجب الذي أعطى الكثير لهذا الإقليم بخبرته في شتى المجالات العين التي لا تنام، و ضمن برامج جديدة تهدف إلى الرفع من جودة الخدمات وتنزيل الرهانات على أرض الواقع.

كان تعيين حكيم وحيد رئيسا للولاية الثالثة على رأس جماعة الحاجب بامتياز ونائب برلماني يمثل الأمة في قبة البرلمان، دورا فعالا في وضع لبنة الأساس للعمل الجاد طيلة عمله كرئيس بهذه الجماعة من مواجهة التحديات وعقد شراكات قيّمة تخدم مصالح مستقبل ساكنة الحاجب وتطلعاتها ويعتبر من أجود البرلمانيين في الإقليم، إلى جانب تشجيعه على الانفتاح على الشغيلة بمقر جماعته من خلال خلق استراتيجية خاصة تهتم بالمصالح الداخلية للجماعةعلى مستوى تدبير مواردها البشرية.

قدّم ” حكيم وحيد ” خبرته رهن إشارة الجماعة والساكنة لأن النجاح يعترف بالنتائج بدون مساهمة الحزب هو الحزب بنفسه الساكنة وحسب متحدث منهم ل ” هبة بريس ” تعترف بالشخص وليس بالحزب.

وفي سياق الموضوع، وضعت الجماعة برامج عديدة، وسرعت من تنزيلها حتى تتمكن من حماية جلب استثمارات تعود بالنفع على الإقليم آخرها وضع إنشاء اللمسات مع ممثلي شركة ” زارا / ZARA ” بإنشاء معمل لها بالحاجب بتظافر جهود عامل الإقليم وطاقمه ورئيس الجماعةةالترابية لمدينة الحاجب، الشركة رحبت بالفكرة الهدف منها اليد العاملة لشباب وشابات الإقليم ، بذالك تواصل الجماعة وبتنسيق مع عامل الإقليم تحديات العمل الجاد على تحقيق الرهانات المستقبلية، مع تقديم خدمات ذات جودة عالية تعتمد على البرنامج الاحترافي للمسؤول الأول عن الإقليم العامل ورئيس جماعتها.

ومن بين المشاريع الأخرى التي ترى النور بالمدينة إنطلاق أشغال المركز الطرقي طريق أزرو ، انطلاق أشغال الشطر الثاني عين ذهيبة، و انطلاق الأشغال بالمحكمة الابتدائية، وفي المجال الإجتماعي إعطاء انطلاقة استقبال رعاية المسنين وطيف التوحيد في تجزئة اليقوت.

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