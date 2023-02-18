بينهم سوريون وهنديين ..سلطات المضيق الفنيدق تنقذ 8 أشخاص بعد جنوح سفينة بميناء مارينا سمير
هبة بريس – مكتب طنجة
تمكنت فرق الوقاية المدنية بالمضيق – الفنيدق من انقاذ 8 أشخاص ، صباح اليوم السبت 18 فبراير 2022 بعد جنوح سفينة تجارية بمحاذاة ميناء مارينا سمير قادمة من ميناء الاوروكواي في اتجاه لبنان .
وبحسب مصادر “هبة بريس ” فقد ادى عطب تقني بمحرك السفينة الى جنوحها الى ميناء مارينا سمير ، حيث ، انتقلت السلطة الاقليمية ومعها فرق الانقاذ التابعة للوقاية المدنية الى عين المكان لمباشرة عملية الانقاذ .
وقد تمكنت فرق الوقاية المدنية من انقاذ 8 اشخاص من جنسيات سورية وهندية ، فيما لازال البحث عن شخص اخر كان على متن السفينة .
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