زلزال تركيا..العثور على جثة اللاعب أتسو تحت الأنقاض

هبة بريس

لقي اللاعب الدولي الغاني كريستيان أتسو، مصرعه جراء الزلزال الذي ضرب الجنوب التركي في 6 فبراير.

وبعد 13 يوما من البحث، أعلن مدير أعماله مراد أوزن محمد، عن وفاة اللاعب أتسو في فريق سبور هاتاي.

وكتب أوزن محمد في تغريدة على “تويتر”: “تم العثور على أتسو الذي فقد حياته”.

وكان أتسو يقطن في مجمع “رونيسانس ريزيدنس” السكني الذي يضم 250 شقة في هاتاي بجنوب شرق تركيا.

وانهار بالكامل المبنى السكني الفاخر جراء الزلزال المدمر، الذي راح ضحيته عشرات الآلاف في تركيا وسوريا

يذكر ان اللاعب لقى تعاطفا مغربيا على شبكات التواصل الاجتماعي و خصوصا أنه ساند المنتخب المغربي خلال كأس العالم.

و تجدر الإشارة أنه سيتم نقل جثمانه إلى مسقط رأسه بغانا ليوارى الثرى.

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