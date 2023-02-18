طقس الجمعة.. زخات رعدية وتساقطات ثلجية مرتقبة
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طقس السبت.. نزول أمطار ضعيفة مصحوبة بتساقطات ثلجية

2023-02-18 / 09:08
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم السبت، أن تتميز الحالة الجوية عامة، بطقس بارد نسبيا مصحوبة بصقيع محلي بكل من مرتفعات الأطلس، الريف، جنوب المنطقة-الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد.

ومن المتوقع أيضا نزول قطرات مطرية أو أمطار ضعيفة ومتفرقة فوق سواحل البحر الأبيض المتوسط، المنطقة الشرقية، الجنوب-الشرقي والأطلسين الكبير والمتوسط.

كما سيلاحظ تساقط ثلوج فوق قمم مرتفعات الأطلس الكبير لاسيما خلال الساعات الأولى من النهار مع تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما إلى قوية فوق منطقة طنجة، الساحل المتوسطي، داخل منطقة سوس، الأطلس والجنوب-الشرقي للبلاد.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 2- و4 درجات بمرتفعات الأطلس، ما بين 4 و9 درجات بكل من الريف، جنوب المنطقة -الشرقية، الجنوب الشرقي، وكذا بالشمال-الشرقي للأقاليم الجنوبية، ما بين 12و 16 درجة بأقصى جنوب البلاد. وستكون ما بين 8 و13 درجة فيما تبقى من ربوع المملكة، أما درجات الحرارة خلال النهار، فستكون في ارتفاع.

وسيكون البحر هائجا إلى قوي الهيجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز، ما بين طنجة وأصيلة، وهائجا ما بين أصيلة وطانطان، وقليل الهيجان إلى هائج جنوب طانطان.

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