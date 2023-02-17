بعد الزلزال.. رئيس بلدية اسطنبول يعلن هدم وتجديد المباني القديمة

2023-02-17 / 23:39
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هبة بريس - وكالات

قرر رئيس بلدية إسطنبول الكبرى، أكرم إمام أوغلو، إطلاق حملة جديدة لهدم وتجديد المباني القديمة التي يعود تاريخ إنشائها لعام 1999 أو ما قبله احترازا من زلزال قادم.

وبحسب الصحافة التركية، فإنه يمكن للمواطنين التقدم بطلب لفحص البناء أو تجديده بعد الاتفاق مع جميع سكان العمارة عبر رابط مخصص لذلك وضعته الجهات المعنية تحت تصرفهم لتسهيل الحملة.

وأثارت صحيفة، حرييت التركية، جدلا كبيرا بما أعلنته عن الزلزال المدمر المتوقع حدوثه في إسطنبول، موضحة أن الزلزال الذي وقع في 6 فبراير الجاري الذي كان مركزه ولاية كهرمان مرعش رغم خسائره الكارثية، إلا أنه لم يكن سوى مجرد بروفة لما سيحدث في إسطنبول.

وأفادت الصحيفة، الجمعة، وفقا لتقديرات خبراء، أن الزلزال المتوقع في مدينة إسطنبول ستفوق خسائره تلك التي تم تسجيلها جنوب شرقي البلاد، وسيحمل عواقب اقتصادية واجتماعية كارثية.

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