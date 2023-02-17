الملقب ب “العيل” في قبضة الدرك بجماعة سعادة نواحي مراكش

محسن الراضي : هبة بريس

تمكنت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بباب دكالة، من اعتقال الملقب ب”العيل” والذي تصدر بحقه أزيد من 30 مذكرة بحث على الصعيد وطني بجماعة سعادة بدوار عبدة المساحة.

وحسب مصادر الجريدة، فقد تم اعتقال المعني بالأمر برفقة مساعده والذي صدرت في حقه هو الاخر أزيد من 30 مذكرة بحث على الصعيد الوطني، بالاضافة ل 4 فتيات عشرينيات.

هذا، وقد تم فرض مراقبة سرية على أماكن تردد المعنيين والتي مكنت من اعتقالهم، بعد ان حاولوا الفرار، حيث اسفرت هذه العملية عن حجز 6 غرامات من مخدر الكوكايين، 140 كلغ من مخدر الكيف، 350 لتر من مسكر ماء الحياة مجهزة للبيع، بالاضافة ل 80 قنينة كحولية مجهولة المصدر، بالاضافة الى حجز سيارة خفيفة، واربع دراجات نارية بدون وثائق قانونية.

المعنيين بالأمر تم اقتيادهم للمراكز القضائي للدرك الملكي بباب الدكالة قصد البحث تحت اشراف النيابة العامة المختصة.

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