بهدف قاتل.. الوداد الرياضي يتعثر أمام شبيبة القبايل
هبة بريس
انهزم الوداد الرياضي أمام مضيفه شبيبة القبايل الجزائري بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة بملعب 1 نونبر بتيزي وزو، لحساب لقاءات الجولة الثانية من مرحلة مجموعات دوري أبطال أفريقيا.
وسجل بدر الدين سوياد هدف الفوز لشبيبة القبايل في الدقيقة 87 من المباراة.
وسيلتقي الوداد الرياضي في مباراته القارية القادمة مع بترو أتلتيكو الأنغولي يوم 24 فبراير الحالي بداية من الثامنة مساء بملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.
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10 تعليقات
فضيحة من العيار الثقيل لنادي الوداد ..
لم نكن نتوقع خسارة الوداد امام شبيبة القبايل الضعيفة ..
اين قوة الوداد وهبته ..
سعيد الناصري عليه أن يتخذ قرارات في حق لاعبين الذين تراجعوا عن أدائهم ..
اين يكمن مشكل الوداد في خسارته المتتالية ..
الوداد لم تعد كما كانت سابقا..
فريق الرجاء تغلب بخماسية نظيفة ضد خصمه وفي عقر داره …
على فريق الوداد ان يتدارك أخطائه ويحسم مصيره..
الوداد كان في الموسم الماضي افضل نادي عربي على الاطلاق ..
متمنياتنا لفريق الوداد الرياضي بالتوفيق والنجاح..