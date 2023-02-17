لجنة المناخ لمنطقة الساحل.. رئيس النيجر يشيد عاليا بدور الملك

هبة بريس

أشاد رئيس جمهورية النيجر محمد بازوم، رئيس لجنة المناخ لمنطقة الساحل، عاليا بالدور الهام الذي يضطلع به صاحب الجلالة الملك محمد السادس في تفعيل أدوار اللجنة.

وأكد رئيس جمهورية النيجر، في تصريح للصحافة عقب أشغال المؤتمر الثاني لرؤساء دول وحكومات لجنة المناخ لمنطقة الساحل، أنه منذ الدورة الـ22 لمؤتمر الأطراف (COP 22)، الذي انعقد سنة 2016 بمراكش، ” اضطلع جلالة الملك بدور حاسم في تفعيل منظومة اللجنة المذكورة، وذلك من خلال تمويل كافة الدراسات التي مكنت من وضع الآليات التي بدأ العمل بها مؤخرا، لاسيما في هذا المؤتمر الثاني”.

وقال محمد بازوم ” إنها لفرصة سانحة للإشادة بـ(جلالة الملك) عاليا نظير هذا الدور الهام الذي يضطلع به”، موضحا أن قضايا المناخ جوهرية، خاصة بالنسبة لمنطقة الساحل.

كما أشار رئيس دولة النيجر إلى أن تضرر منطقة الساحل من تغير المناخ وآثاره الكارثية على حياة المجتمعات التي تعيش بهذا الفضاء ليس له مثيل في العالم.

وتابع، في هذا السياق، “نحن أمام تحد كبير سوف نتعامل معه من خلال التنسيق الذي سيتم إرساؤه بين مختلف الدول الأعضاء في لجنة المناخ لمنطقة الساحل”.

واختتمت أشغال المؤتمر الثاني لرؤساء دول وحكومات لجنة المناخ لمنطقة الساحل، مساء اليوم الجمعة بمقر الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا.

ومثل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في هذا المؤتمر، رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش.

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