من معجزات زلزال تركيا.. إنقاذ رجل من تحت الأنقاض بعد 278 ساعة

هبة بريس - وكالات

انتشلت فرق الإنقاذ في تركيا اليوم الجمعة رجلا (45 عاما) وهو على قيد الحياة بعد أن أمضى 278 ساعة تحت الأنقاض في أعقاب وقوع الزلزال.

وذكرت وكالة أنباء الأناضول الرسمية، اليوم الجمعة، أن الرجل ويدعى هاكان ياسين أوغلو، تم إنقاذه من تحت الأنقاض في حي “ديفنة” بولاية هطاي.

وأظهرت لقطات بثتها الأناضول أن الرجل نُقل على نقالة إلى سيارة الإسعاف.

ووصفت هيئة الإذاعة والتلفزيون التركية “تي آر تي” عملية الإنقاذ بأنها “معجزة”.

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