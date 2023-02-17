المغرب يتوج بجائزة أحسن بلد جذاب في العالم

2023-02-17 / 21:00
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هبة بريس

توجت المملكة المغربية بجائزة “أفضل بلد جذاب في العالم”، وذلك خلال الحدث المنظم اليوم الجمعة بنيودلهي من طرف مجلة السفر الهندية “ترافل تجينغلز”.

وتم تسليم الجائزة لممثل السفارة المغربية في نيودلهي، من طرف سفير إريتريا، عميد السلك الدبلوماسي بالهند.

وتميز حدث “الجوائز الدبلوماسية 2023″، الذي نظمته “ترافل تجينغلز”، بمشاركة سفراء ودبلوماسيين من مختلف البلدان، فضلا عن شخصيات مرموقة من عالم صناعة السياحة.

وقدمت السفارة المغربية بنيودلهي بهذه المناسبة المؤهلات والمعالم السياحية الشهيرة التي تزخر بها المملكة، وإبراز الثقافة الغنية، والمناظر الطبيعية الخلابة والدينامية، وسحر وأصالة المدن والمناطق المغربية .

وبحسب التمثيلية الدبلوماسية المغربية فإن هذا التتويج يأتي ليؤكد مكانة المغرب كوجهة سياحية عالمية.

وأضاف المصدر ذاته أن الحدث كان أيضا على الخصوص، فرصة لاثارة انتباه الفاعلين السياحيين، وتقديم عرض أصيل للوجهة المغربية، وتسليط الضوء على التراث الثقافي للمدن المغربية والامتيازات الممنوحة من حيث العرض، والإقامة، والأنشطة السياحية.

وتعتبر ترافل تجينغلز مجلة هندية شهيرة، متخصصة في السياحة والسفر، وهي بمثابة جسر بين التمثيليات الدبلوماسية والمهنيين في قطاع السياحة والمسافرين.

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