مجلس-المستشارين

رسميا.. هذه نتائج الانتخابات التشريعية الجزئية بمجلس المستشارين

2023-02-17 / 20:48
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هبة بريس

جرت أمس الخميس 16 فبراير 2023 انتخابات تشريعية جزئية لملء الشغور الحاصل بمجلس المستشارين على إثر إلغاء انتخاب ثلاثة مستشارين من طرف المحكمة الدستورية.

وأفادت معطيات لوزارة الداخلية بأن هذه الانتخابات التشريعية الجزئية همت مقعدين اثنين برسم الهيئة الناخبة لممثلي المأجورين ومقعدا واحدا برسم الهيئة الناخبة لممثلي المنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية بالدائرة الانتخابية التي تضم جهات سوس-ماسة وكلميم-واد نون والعيون-الساقية الحمراء والداخلة-وادي الذهب.

وأوضحت ذات المعطيات أنه بالنسبة للهيئة الناخبة لممثلي المأجورين، فإن اللجنة الوطنية للإحصاء، التي عقدت، اليوم الجمعة 17 فبراير 2023 بمقر وزارة الداخلية، اجتماعها المخصص لإحصاء الأصوات، أعلنت عن انتخاب زهرة محسين، من الاتحاد المغربي للشغل، و عبد الاله السيبة، من الاتحاد العام للشغالين بالمغرب.

وأضافت أنه بخصوص الهيئة الناخبة لممثلي المنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية، فإن عملية إحصاء الأصوات التي باشرتها اللجنة الجهوية للإحصاء، اليوم الجمعة 17 فبراير 2023 بمقر ولاية جهة سوس- ماسة، أسفرت عن إعلان فوز محمد عزيز بوسلخن، من الاتحاد العام لمقاولات المغرب.

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