ظهر في فيديو يعرض ضحية للسرقة بالعنف.. أمن البيضاء يوقف شخصا

هبة بريس - البيضاء

تفاعلت ولاية أمن الدار البيضاء، بجدية كبيرة، مع شريط فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر قيام ثلاثة أشخاص بتعريض ضحية للسرقة بالشارع العام بحي سيدي معروف بالدار البيضاء.

وقد أوضحت الأبحاث والتحريات المنجزة على ضوء هذا الشريط، أن الأمر يتعلق بقضية تعالجها مصالح الشرطة بمنطقة أمن عين الشق بمدينة الدار البيضاء، والتي أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة بخصوصها عن تحديد هويات المشتبه فيهم وتوقيف أحدهم أمس الخميس.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه، البالغ من العمر 23 سنة، تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، للكشف عن ظروف وملابسات هذه القضية، فيما لازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف باقي المتورطين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

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