غباء “العسكر” يسقط علم الجزائر في العاصمة قبل مباراة القبائل المطالبة بالاستقلال

هبة بريس - الرباط

يبدو أن حكام قصر المرادية مصرون على اقحام السياسة في الرياضة بعد رفضهم رفع علم المملكة المغربية الى جانب راية البلد المستضيف والاتحاد الافريقي ، في المباراة التي ستجمع بين فريقي الوداد المغربي وشبيبة القبائل الجزائري .

حقد النظام الجزائري تجاوز كل الحدود ، بل تحول الى غباء ظاهر للعيان بعد ان فرض الكاف على زبانية تبون انزال علم الجزائر عقب الاحتجاج التي تقدم به نادي الوداد الرياضي .

وعلق نشطاء من منطقة القبائل المطالبة بالاستقلال عن نظام العسكر ، على ان انزال علم الجزائر بأنه يحمل دلالات عميقة بالنسبة لشعب يقبع تحت احتلال نظام عسكري أصابه الخرف .

وقد تم إنزال علم الجزائر من ملعب 5 جويلية بالعاصمة الجزائر، بعد احتجاج الوداد على عدم تواجد العلم المغربي، قبل لحظات من انطلاق مباراته أمام شبيبة القبائل.

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