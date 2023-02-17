غباء “العسكر” يسقط علم الجزائر في العاصمة قبل مباراة القبائل المطالبة بالاستقلال

2023-02-17 / 20:01
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هبة بريس - الرباط

يبدو أن حكام قصر المرادية مصرون على اقحام السياسة في الرياضة بعد رفضهم رفع علم المملكة المغربية الى جانب راية البلد المستضيف والاتحاد الافريقي ، في المباراة التي ستجمع بين فريقي الوداد المغربي وشبيبة القبائل الجزائري .

حقد النظام الجزائري تجاوز كل الحدود ، بل تحول الى غباء ظاهر للعيان بعد ان فرض الكاف على زبانية تبون انزال علم الجزائر عقب الاحتجاج التي تقدم به نادي الوداد الرياضي .
وعلق نشطاء من منطقة القبائل المطالبة بالاستقلال عن نظام العسكر ، على ان انزال علم الجزائر بأنه يحمل دلالات عميقة بالنسبة لشعب يقبع تحت احتلال نظام عسكري أصابه الخرف .

وقد تم إنزال علم الجزائر من ملعب 5 جويلية بالعاصمة الجزائر، بعد احتجاج الوداد على عدم تواجد العلم المغربي، قبل لحظات من انطلاق مباراته أمام شبيبة القبائل.

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‫10 تعليقات

  3. ارحو من صميم قلبي وهو مطلب الشعب المغربي أن يرفع جمهور الوداد في مقابلة العودة إعلام الجمهورية القبائلية حتى نصيب الحمار شنقريحة وجحشه تبون بالهستيرية

  4. ﴿يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنوا إِن جاءَكُم فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنوا أَن تُصيبوا قَومًا بِجَهالَةٍ فَتُصبِحوا عَلى ما فَعَلتُم نادِمينَ﴾ [الحجرات: 6]
    الله عزوجل سمه بفاسق ولو كان صحيح الخبر اشعال الفتنة

    1

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