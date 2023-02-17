السلطات تفرض على الباعة إشهار أثمنة السلع.. ومواطنون ينوهون بالإجراء

هبة بريس - الرباط

شهدت مختلف أسواق ومحلات بيع المنتجات الغذائية، خلال الأيام الأخيرة، حملات مراقبة من قبل عناصر السلطات المحلية.

ووقفت السلطات خلال جولاتها بمختلف أسواق الخضر والفواكه واللحوم، ومحلات البقالة، على التأكد من جودة المنتجات المعروضة وصلاحيتها، وكذا الوقوف على عدم الزيادة في أسعارها.

وفي هذا الصدد، عاينت هبة بريس، إقدام ممثلي السلطات المحلية، على دعوة الباعة إلى إشهار أثمنة منتوجاتهم بمختلف أنواعها، على واجهة محلاتهم.

وفرضت السلطات على البائعين، وضع لافتة على بوابة محلاتهم تتضمن أثمنة المنتجات المعروضة تفاديا للتلاعب بالأسعار والزيادة على المواطنين.

إجراء السلطات، لقي استحسانا واسعا من قبل المواطنين، الذين طالبوا بهذه الحملات قبل مدة، لافتين أن عددا من الباعة وأصحاب محلات البقالة استغلوا موجة “راها تزادت فالثمن”، للزيادة على الزبناء وفرض أسعار على هواهم على المواطنين.

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