السلطات تفرض على الباعة إشهار أثمنة السلع.. ومواطنون ينوهون بالإجراء
شهدت مختلف أسواق ومحلات بيع المنتجات الغذائية، خلال الأيام الأخيرة، حملات مراقبة من قبل عناصر السلطات المحلية.
ووقفت السلطات خلال جولاتها بمختلف أسواق الخضر والفواكه واللحوم، ومحلات البقالة، على التأكد من جودة المنتجات المعروضة وصلاحيتها، وكذا الوقوف على عدم الزيادة في أسعارها.
وفي هذا الصدد، عاينت هبة بريس، إقدام ممثلي السلطات المحلية، على دعوة الباعة إلى إشهار أثمنة منتوجاتهم بمختلف أنواعها، على واجهة محلاتهم.
وفرضت السلطات على البائعين، وضع لافتة على بوابة محلاتهم تتضمن أثمنة المنتجات المعروضة تفاديا للتلاعب بالأسعار والزيادة على المواطنين.
إجراء السلطات، لقي استحسانا واسعا من قبل المواطنين، الذين طالبوا بهذه الحملات قبل مدة، لافتين أن عددا من الباعة وأصحاب محلات البقالة استغلوا موجة “راها تزادت فالثمن”، للزيادة على الزبناء وفرض أسعار على هواهم على المواطنين.
13 تعليقات
نحن نريد انخفاض،الاسعار وليس،تعليق لائحة الاثمنة كفاكم استحمار الشعب المغربي واش،معندكمش،الوجه علاش تحشمو ايها المسؤؤلون الحساب شذيذ ايها الأوغاد عند الله والله يقول وقفوهم انهم مسؤؤلون الاية الكريمة
نتمنى ان تشمل هاته المجهودات اللوبيات الكبار..
يجب تسقيف الاسعار اعدم التلاعب فيها..
يجب الضرب بيد من حديد على كل من سولت له نفسه المساس بالقدرة الشرائية للمواطنين..
هناك فوضى في الأثمنة والمضاربة بين المهنيين والبقالة..
على الحكومة أن تتدخل لوضع حد لهاته الخروقات التي اتعبت المواطنين..
اين المحروقات والمواد الغذائية والخضر واللحوم …
الوسطاء والسماسرة لهم دور في ما يقع حاليا..
أصبحت يا هبة بريس تقرئين الخبر من الجهة التي تريدين ولغاية ما
الازمة والبطالة وعدم تدخل الدولة تكون النتائج كارثية..
نتمنى ان تستمر هاته اللجان المراقبة ..
الامور لا تبشر بالخير رغم هاته الدوريات ..
هدا يضمن سلمه المواطن المستهلك المغربى للأسواق المركزيه بالجمله وأوضاعهم المعيشيه سيساهم فى تخفيض النسب الضريبيه ماشاء الله على السلطات المحليه الحاليه لوقف التنفيد هن نساء دوله الدرهم الداحله