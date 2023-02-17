السلطات تفرض على الباعة إشهار أثمنة السلع.. ومواطنون ينوهون بالإجراء

2023-02-17 / 19:17
13
هبة بريس - الرباط

شهدت مختلف أسواق ومحلات بيع المنتجات الغذائية، خلال الأيام الأخيرة، حملات مراقبة من قبل عناصر السلطات المحلية.

ووقفت السلطات خلال جولاتها بمختلف أسواق الخضر والفواكه واللحوم، ومحلات البقالة، على التأكد من جودة المنتجات المعروضة وصلاحيتها، وكذا الوقوف على عدم الزيادة في أسعارها.

وفي هذا الصدد، عاينت هبة بريس، إقدام ممثلي السلطات المحلية، على دعوة الباعة إلى إشهار أثمنة منتوجاتهم بمختلف أنواعها، على واجهة محلاتهم.

وفرضت السلطات على البائعين، وضع لافتة على بوابة محلاتهم تتضمن أثمنة المنتجات المعروضة تفاديا للتلاعب بالأسعار والزيادة على المواطنين.

إجراء السلطات، لقي استحسانا واسعا من قبل المواطنين، الذين طالبوا بهذه الحملات قبل مدة، لافتين أن عددا من الباعة وأصحاب محلات البقالة استغلوا موجة “راها تزادت فالثمن”، للزيادة على الزبناء وفرض أسعار على هواهم على المواطنين.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of ظهر في فيديو يعرض ضحية للسرقة بالعنف.. أمن البيضاء يوقف شخصا

ظهر في فيديو يعرض ضحية للسرقة بالعنف.. أمن البيضاء…

2023-02-17 / 20:23
Photo of بركة يشرف على تنصيب مدير عام جديد للأرصاد الجوية.. ويؤكد: “المديرية تلعب دورا حيويا”

بركة يشرف على تنصيب مدير عام جديد للأرصاد الجوية..…

2023-02-17 / 19:08
Photo of أمن طنجة يتفاعل مع فيديو “تبادل الرشق بالحجارة في الشارع العام”

أمن طنجة يتفاعل مع فيديو “تبادل الرشق بالحجارة في…

2023-02-17 / 18:46
Photo of سجن العرجات: هذه حقيقة فرض إتاوات على سجناء لتسخين الوجبات الغذائية

سجن العرجات: هذه حقيقة فرض إتاوات على سجناء لتسخين…

2023-02-17 / 18:18
Photo of كورونا بالمغرب.. تسجيل 5 إصابات جديدة

كورونا بالمغرب.. تسجيل 5 إصابات جديدة

2023-02-17 / 18:07
Photo of زايو: إجهاض عملية لتهريب أزيد من 100 ألف قرص من “الإكستازي”

زايو: إجهاض عملية لتهريب أزيد من 100 ألف قرص…

2023-02-17 / 17:49
Photo of أمن أكادير يكشف حقيقة احتـ.ـجاز وتكبـ.ـيل مهاجر إفريقي

أمن أكادير يكشف حقيقة احتـ.ـجاز وتكبـ.ـيل مهاجر إفريقي

2023-02-17 / 16:07
Photo of انعقاد الدورة الثانية لمجلس الشراكة المغربية البريطانية

انعقاد الدورة الثانية لمجلس الشراكة المغربية البريطانية

2023-02-17 / 16:01
Photo of بوعياش : بعض الديمقراطيات تستخدم حقوق الإنسان كسلاح

بوعياش : بعض الديمقراطيات تستخدم حقوق الإنسان كسلاح

2023-02-17 / 15:48
Photo of مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية

مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية

2023-02-17 / 15:14

‫13 تعليقات

  1. نحن نريد انخفاض،الاسعار وليس،تعليق لائحة الاثمنة كفاكم استحمار الشعب المغربي واش،معندكمش،الوجه علاش تحشمو ايها المسؤؤلون الحساب شذيذ ايها الأوغاد عند الله والله يقول وقفوهم انهم مسؤؤلون الاية الكريمة

  4. يجب الضرب بيد من حديد على كل من سولت له نفسه المساس بالقدرة الشرائية للمواطنين..

  13. هدا يضمن سلمه المواطن المستهلك المغربى للأسواق المركزيه بالجمله وأوضاعهم المعيشيه سيساهم فى تخفيض النسب الضريبيه ماشاء الله على السلطات المحليه الحاليه لوقف التنفيد هن نساء دوله الدرهم الداحله

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق