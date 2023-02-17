فرنسا.. ضبط وزير العمل يحل الكلمات المتقاطعة خلال نقاش في البرلمان

هبة بريس - وكالات

واجه وزير العمل الفرنسي، أوليفييه دوسوبت، مشكلات هذا الأسبوع في البرلمان، عندما تم ضبطه وهو يحل الكلمات المتقاطعة، في خضم جدل بشأن إصلاحات بشأن التقاعد مثيرة للجدل بشكل كبير.

واعترف السياسي 44/ عاما/ من يمين الوسط لقناة “بي.إف.إم.تي.في” التلفزيونية اليوم الجمعة قائلا : “لقد فعلت شيئا غبيا”.

وخلال واحد من الكثير من المقاطعات والتوقفات في النقاش، ذكر دوسوبوت أنه أنكب على حل الكلمات المتقاطعة، وواصل ذلك بعد استئناف الخطب .

هذا ويشار إلى أن فرنسا تشهد احتجاجات على خطط الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لإصلاح نظام التقاعد والذي يتضمن رفع سن التقاعد.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0