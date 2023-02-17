أمن طنجة يتفاعل مع فيديو “تبادل الرشق بالحجارة في الشارع العام”

هبة بريس

تفاعلت ولاية أمن طنجة، بسرعة وجدية كبيرة، مع شريط فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي مساء أمس الخميس 16 فبراير الجاري، يظهر فيه مجموعة من الأشخاص يتبادلون الرشق بالحجارة بحي “حومة الحداد” في ظروف تشكل خطرا على سلامة الأشخاص والممتلكات.

وقد أوضحت الأبحاث والتحريات المنجزة على ضوء هذا الشريط، أن الأمر يتعلق بقضية زجرية تعالجها مصالح الشرطة القضائية بمدينة طنجة، حيث أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة عن توقيف خمسة من بين المشتبه فيهم بعد مرور وقت وجيز من ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وقد تم إخضاع المشتبه فيهم الموقوفين للبحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، للكشف عن ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد الخلفيات الحقيقية وراء ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0