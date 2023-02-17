سجن العرجات: هذه حقيقة فرض إتاوات على سجناء لتسخين الوجبات الغذائية

هبة بريس

فندت إدارة السجن المحلي “العرجات 1” ما تم تداوله بخصوص “تغول سجناء خطيرين بالسجن المحلي العرجات 1 وفرضهم لإتاوات على بقية السجناء مقابل تسخين الوجبات الغذائية”.

وأوضحت إدارة المؤسسة السجنية، في بيان توضيحي بهذا الخصوص، أن “اختيار سجناء “الكُلَف” يتم بناء على معايير محددة سلفا وفقا للمذكرات والدلائل الصادرة في هذا الشأن، وذلك بتنسيق تام بين جميع مكونات اللجنة المكلفة بالانتقاء، حيث يتم انتقاؤهم من بين السجناء الذين يمتازون بسيرة حسنة ويتم إيواؤهم في غرفة مستقلة داخل كل حي، ويخضعون للمراقبة والتتبع المستمرين”.

وأكدت أن ادعاء قيام سجناء “الكُلَف” بـ”تسخين الوجبات، خاصة وجبة العشاء، مقابل علبة سجائر” هو “ادعاء كاذب، حيث لم يسبق لأي سجين أن تقدم بأي شكاية في الموضوع سواء لمدير المؤسسة عند قيامه بجولات تفقدية للأحياء، أو للسادة قضاة تنفيذ العقوبة ونواب وكيل الملك خلال زياراتهم الدورية للمؤسسة، علما بأن تسخين الوجبات يتم بشكل موحد ومبرمج على جميع أحياء المؤسسة وبدون تمييز ولا مقابل”.

وأوضحت أنه في ما يتعلق بالمطبخ الرئيسي للمؤسسة، والذي يتم فيه تهييئ الوجبات الغذائية من طرف الشركة المفوض لها تغذية السجناء، فيتم انتقاء السجناء العاملين به وفق المذكرات والدلائل المعمول بها، حيث يخضعون لاختبارات طبية إضافة إلى المراقبة اليومية، ولا يمكن لأي سجين لا يعمل بالمطبخ الولوج إليه نهائيا، معتبرة أن “نشر مثل هذه الادعاءات الكاذبة يهدف بالأساس إلى خلق البلبلة والتأثير على السير العادي للعمل داخل المؤسسة السجنية”.

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